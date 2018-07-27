نقيب محامى الحسكة بسوريا: تحرير القنيطرة من الدواعش على يد الجيش السورى

رسالة بيروت - محمد السيد

أكد عبد العزيز جاويش الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب ونقيب المحامين بالحسكة فى سوريا أنه تم رفع العلم السورى فى دوار العلم فى القنيطرة، بعد تحريرها من جبهة النصرة المدعومة من إسرائيل، مضيفا أن الجيش العربى السورى استلم البوابة.

وأضاف جاويش، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على هامش مشاركته فى اجتماع الأمانة العامة للمحامين العرب فى بيروت، أنه تم رفع العلم السورى على المعبر بين سوريا وإسرائيل، مؤكدا أن القوات السورية تدك الدواعش فى وادى اليرموك، وأن أكثر من 95% من المناطق تم تحريرها من جبهة النصرة والدواعش.

وذكر عبد العزيز جاويش الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب ونقيب المحامين بالحسكة فى سوريا أن الحكومة السورية طالبت من كل أبنائها السوريين القاطنين فى الخارج العودة إلى سوريا والاستفادة من قانون العفو.