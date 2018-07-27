video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 27 يوليه 2018 04:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مهاب مميش: عبور 300 سفينة قناة السويس بحمولة 24.4 مليون طن فى 6 أيام

الجمعة، 27 يوليه 2018 04:30 ص
مهاب مميش: عبور 300 سفينة قناة السويس بحمولة 24.4 مليون طن فى 6 أيام قناة السويس - صورة أرشيفية
الإسماعيلية – جمال حراجى
إضافة تعليق

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ6 أيام الماضية من السبت وحتى أمس الخميس، عبور 300 سفينة بحمولة 24.4 مليون طن.

 

وأكد الفريق مميش، أن المعدلات القياسية التى تسجلها حركة الملاحة بالقناة، فيما يتعلق بأعداد وحمولات السفن العابرة، تثبت أهمية قناة السويس لحركة التجارة العالمية، وتعكس مدى تأثرها بالتغيرات المتلاحقة فى المؤشرات الاقتصادية العالمية والاتجاهات الحديثة فى صناعة النقل البحري، مشيراً إلى نجاح هيئة قناة السويس فى التعامل الإيجابى مع كافة التحديات من خلال الاهتمام بمشروعات تطوير المجرى الملاحى للقناة، وأخرها مشروع قناة السويس الجديدة، فضلاً عن تبنى سياسات تسويقية جديدة نجحت فى زيادة عائدات القناة بإضافة خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل.

 

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن يوم السبت عبرت 59 سفينة قناة السويس بحمولة 3.6 مليون طن، فيما عبرت يوم الأحد 38 سفينة بحمولة 2.7 مليون طن، وعبرت يوم الاثنين 48 سفينة بحمولة 2.9 مليون طن، كما عبرت يوم الثلاثاء 44 سفينة بحمولة 2.6 مليون طن.

 

فيما عبرت يوم الأربعاء 57 سفينة قناة السويس بحمولة 4.3 مليون طن، وعبرت أمس الخميس 54 سفينة بحمولة 3.8 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال 6 أيام فقط إلى 300 سفينة بحمولة 24.4 مليون طن.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عبور 54 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 3.8 مليون طن

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

هيئه قناه السويس

اخبار قناه السويس

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

المرور يبدأ إغلاقًا جزئيًا لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل لمدة يومين

المرور يبدأ إغلاقًا جزئيًا لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل لمدة يومين

"التعليم" تخاطب المديريات بعدم إدارج كتب المستوى الرفيع فى النظام الجديد

"التعليم" تخاطب المديريات بعدم إدارج كتب المستوى الرفيع فى النظام الجديد

معركة الديوك تتصاعد بين أنصار برهامى ويعقوب.. تعرف على التفاصيل

معركة الديوك تتصاعد بين أنصار برهامى ويعقوب.. تعرف على التفاصيل

المتهم بتهريب 180 مليون جنيه من بنك CIB: متواجد بمصر.. وأقاضى مروج الشائعات

المتهم بتهريب 180 مليون جنيه من بنك CIB: متواجد بمصر.. وأقاضى مروج الشائعات

الحكومة: لم نتقدم بأى مشروعات قوانين تخص الإيجار القديم للبرلمان

الحكومة: لم نتقدم بأى مشروعات قوانين تخص الإيجار القديم للبرلمان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة