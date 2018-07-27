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مقتل إسرائيلى بعد إصابته خلال هجوم بسكين فى مستوطنة قرب رام الله

الجمعة، 27 يوليه 2018 02:00 ص
مقتل إسرائيلى بعد إصابته خلال هجوم بسكين فى مستوطنة قرب رام الله حادث طعن _ صورة أرشيفية
القدس (أ ف ب)
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توفى واحد من 3 إسرائيليين، كانوا قد أصيبوا فى وقت سابق الخميس، فى هجوم بسكين داخل مستوطنة آدم، حسبما أعلن المستشفى الذى نُقل إليه.

وأوضح مستشفى هداسا فى بيان، أنّ الإسرائيلى البالغ من العمر 31 عاما كان قد وصل إلى المستشفى فى حالة حرجة عقب هجوم بسكين فى مستوطنة آدم قرب رام الله.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلى، قال فى بيان ان "شخصا تسلل (إلى مستوطنة) آدم وهاجم بسكين 3 إسرائيليين ما ادى الى إصابتهم قبل ان يُقتل بالرصاص".

ويستخدم الجيش الإسرائيلى كلمة "إرهابيين" للإشارة إلى الفلسطينيين الذين يشنّون هجمات على إسرائيليين، وبعد الهجوم، وصل جنود إسرائيليون إلى المكان وبدأوا عمليات بحث.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى جوناثان كونريكوس، لصحفيين إن "الإرهابى الذى تسلل إلى (مستوطنة) آدم يبلغ من العمر 17 عاما ويتحدر من قرية كوبر الفلسطينية" فى منطقة رام الله. وأضاف أنه قُتل بالرصاص على يد مدنى كان يسير فى الشارع وشاهد حصول الهجوم.

 

 


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