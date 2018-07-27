مقاتلات كورية جنوبية تعترض طائرة صينية دخلت منطقة الدفاع الجوى لـ"سول"

رويترز

قالت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة إنها أمرت بالإقلاع الفورى لمقاتلات عسكرية لاعتراض طائرة عسكرية صينية دخلت منطقة الدفاع الجوى للبلاد.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية فى بيان إن الطائرة الصينية أمضت أكثر من أربع ساعات فى منطقة تحديد الهوية للدفاع الجوى الكورى الجنوبى بعد أن حلقت بالقرب من صخرة مغمورة فى المنطقة التى تسيطر عليها سول وتطالب بها بكين.

وأضافت هيئة الأركان أن القوات الجوية لكوريا الجنوبية أرسلت أكثر من مقاتلة لتتبع المقاتلة الصينية وتوجيه التحذيرات للمغادرة.

ولم يرد أى تعليق من الصين.

ومناطق تحديد الهوية للدفاع الجوى ليست اتفاقات ملزمة قانونا بموجب معاهدات دولية لكن سول مددت المنطقة الخاصة بها فى 2013 لتتداخل جزئيا مع منطقة أعلنتها الصين مؤخرا.