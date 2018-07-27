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مرجع شيعى يدعو لعدم تسيس الحج والالتزام بتعليمات السلطات السعودية

الجمعة، 27 يوليه 2018 07:46 م
مرجع شيعى يدعو لعدم تسيس الحج والالتزام بتعليمات السلطات السعودية المرجع الشيعى اللبنانى المعتدل السيد محمد على الحسينى
كتب - إسماعيل رفعت
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دعا المرجع الشيعى اللبنانى محمد على الحسينى، الأمين العام الحالى للمجلس الإسلامى العربى فى لبنان، قاصدى بيت الله الحرام لأداء النسك فى حج هذا العام، بالبعد عن السياسية والتفرغ لأداء الشعائر، والالتزام بتعليمات السلطات المختصة فى المملكة العربية السعودية.

وقال الحسينى، عبر صفحته الرسمية بـ"فيس بوك": الحج عبادة وليس سياسة.. ندعو المشاركين فى مناسك الحج من الدول الإسلامية، أن يضعوا نصب أعينهم، بأن مقاصد الحج وغاياته عبادية خالصة ولا يجوز الخلط بينها، فلا يطاع الله من حيث يعصى، لذا عليهم التركيز على تنفيذ التعاليم الإلهية فقط.

واستكمل الحسينى قائلًا: "وندعوهم أيضا أن يحافظوا على القوانين، ويتبعوا تعليمات المعنيين فى إدارة وتنظيم الحج، من أجل سهولة وتيسير مناسكهم بأمان دون صعوبة وبلا مشاكل".

يشار إلى أن محمد على الحسينى، هو الأمين العام الحالى للمجلس الإسلامى العربى فى لبنان، وهو باحث ومحاضر إسلامى وسياسى لديه أكثر من سبعين كتاباً ويتميز بمواقفه الفكرية والسياسية الوحدوية الرافضة لمنطق الفتنة ودعاتها.

وتأتى مطالب الحسينى، وسط اهتمام سعودى بتجهيزات الحج لموسم العام الحالى الذى يبدأ قريبا، حيث أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن إطلاق النسخة المحدثة لتطبيق "مناسكنا"، الذى يقدم حزمة خدمات على الأجهزة الذكية والموجهة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار خلال رحلتهم الإيمانية فى المشاعر المقدسة، والمدعم بـ8 لغات عالمية، أبرزها: العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والأردو، والتركية، والملايو، والبنغالية.

وأكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أن التطبيق بنسخته الجديدة سيسهم بشكل كبير فى مساعدة الحاج على أداء النسك بكل يسر وسهولة من خلال التعرف على أوقات التفويج ورمى الجمرات وتحرك الحافلات وأوقات الذهاب إلى الحرم لأداء الصلاة، وتذليل العقبات التى تواجهه أثناء أداء الفريضة، إضافة للتواصل مع الوزارة بشكل مباشر.

وتشهد المشاعر المقدسة، إجراءات وتجهيزات لموسم الحج المقبل، حيث دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، مشروع ترجمة خطبة عرفة.

 


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السيد محمد على الحسينى

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