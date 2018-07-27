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محامى ترامب السابق: الرئيس الأمريكى كان على علم باجتماع مع الروس فى برجه

الجمعة، 27 يوليه 2018 06:32 ص
محامى ترامب السابق: الرئيس الأمريكى كان على علم باجتماع مع الروس فى برجه مايكل كوهين المحامى الشخصى السابق للرئيس الأمريكى
واشنطن (رويترز)
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نقلت شبكة (س.إن.إن)، الخميس، عن مايكل كوهين المحامى الشخصى السابق للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قوله إن ترامب كان على علم مسبق باجتماع عقد فى يونيو 2016 فى برج ترامب، والذى عرضت خلاله مجموعة من الروس تقديم معلومات تضر بمنافسته الديمقراطية هيلارى كلينتون.

ونسبت الشبكة إلى مصادر مطلعة، لم تكشف عنها القول إن كوهين مستعد لتأكيد ذلك للمحقق الخاص روبرت مولر، الذى يحقق فى احتمال وجود تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا خلال حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

وقال رودى جوليانى محامى ترامب لرويترز، فى إشارة إلى كوهين "لا يمكن تصديقه"، وفيما يتعلق بالتحقيق الذى يجريه مولر قال جوليانى "إذا اعتمدوا عليه... فمن شأن ذلك أن يدمر أى قضية لديهم".

ولم يرد كوهين على الفور على طلب من رويترز للتعليق. كما امتنع محاميه لانى ديفيز على التعليق أيضا، وقال شخص مطلع على التحقيقات لرويترز إن الادعاء فى نيويورك يحقق مع كوهين بتهمة الاحتيال المصرفى والضريبى وفى مخالفات محتملة لقوانين الحملة تتعلق بدفع 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمى دانيالز التى تقول إنها أقامت علاقة جنسية مع ترامب وفى مسائل أخرى تتعلق بحملة ترامب.

 

 


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