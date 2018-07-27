محافظ دمياط يعلن افتتاح أربعة أقسام جديدة بمستشفى حميات دمياط قريبا

دمياط معتز الشربينى

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط افتتاح أربعة أقسام جديدة بمستشفى حميات دمياط خلال الأيام القليلة المقبلة بتكلفة إجمالية 4.750 مليون جنيه بمشاركة المجتمع المدنى.

حيث أكد المحافظ فى بيان أنه تم عمل صيانة شاملة للمستشفى شملت استحداث قسم للغسيل الكلوى وتجهيزه بـ 4 ماكينات وكذلك قسم للعناية المركزة سعة 6 أسرة بتكلفة قدرها 3 ملايين جنيه.



كما أكد ا لمحافظ أنه تم إنشاء وتجهيز قسم وحدة علاج أورام الكبد بالميكرويف بتكلفة قدرها 750 ألف جنيه، وكذلك تجهيز وحدة مناظير الجهاز الهضمى بتكلفة تصل إلى مليون جنيه.