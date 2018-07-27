ماكرون يطالب أوروبا بتوخى الحذر من أى اتفاقيات مع ترامب

كتب: أحمد علوى

أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى تعليق له على إجتماع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مع رئيس المفوضية جان كلود يونكر، بأنه يجب على أوروبا أن تتوخى الحذر فيما يتعلق بحدوث أى إتفاق مع الولايات المتحدة فى عهد دونالد ترامب، إلا فى نطاق محدود للغاية، وأن يكون فى صالح الطرفين، وليس فى صالح طرف واحد.

من جهتها نقلت قناة بلجيك 24 عن وكالة رويترز للأنباء قولها، إن هناك تباينا واضحا فى ردود الأفعال حول اجتماع يونكر وترامب، وأشارت إلى أن هناك انقسام واضح فى سوق المال الأوروبى حول إمكانية حدوث اتفاق تجارى ضخم مع الولايات المتحدة.

يذكر أن الفترة الأخيرة قد شهدت مناوشات كبيرة بين الاتحاد الأوروبى من جهة وبين ترامب من جهة أخرى، خاصة بعدما هدد الأخير بأنه قد يوقع عقوبات تجارية ويضيف رسوم جمركية إضافية على السيارت القادمة من أوروبا.