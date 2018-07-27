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لبنان: نتطلع أن تلقى مبادرة موسكو لإعادة نازحى سوريا دعم الأمم المتحدة

الجمعة، 27 يوليه 2018 02:42 م
لبنان: نتطلع أن تلقى مبادرة موسكو لإعادة نازحى سوريا دعم الأمم المتحدة الرئيس اللبنانى ميشال عون
أ ش أ
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أعرب الرئيس اللبنانى ميشال عون عن تطلعه أن تلقى المبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، دعم الأمم المتحدة، لوضع حد لمعاناة هؤلاء النازحين، لا سيما أولئك المنتشرين فى الأراضى اللبنانية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبنانى، ظهر اليوم الجمعة، لممثلة الأمين العام للأمم المتحدة فى لبنان بيرنيل كارديل، فى قصر بعبدا الرئاسى.
وقال عون إن بلاده رحبت بالمبادرة الروسية التى تم التطرق إليها خلال قمة هلسنكى بين الرئيسين الروسى والأمريكى، مشيرا إلى أنها تؤمن عودة نحو 890 ألف سورى من لبنان إلى بلادهم، وأن لبنان سوف يشكل من جانبه لجنة للتنسيق مع المسئولين الروس المكلفين لهذه الغاية، لدراسة التفاصيل التقنية المتعلقة بآلية العودة.


وأشار إلى أن بعض النقاط التى تضمنها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم إلى مجلس الأمن مؤخرا فى شأن النازحين السوريين، لم يعكس بدقة الموقف اللبنانى الذى نادى دائما بعودة طوعية وآمنة للنازحين.


من ناحية أخرى، طلب الرئيس اللبنانى من كارديل إبلاغ الأمانة العامة للأمم المتحدة رغبة لبنان فى تجديد مهمة القوات الدولية "اليونيفيل" العاملة فى الجنوب اللبنانى، لولاية جديدة، من دون تغيير فى مهامها أو فى عتادها.


من جانبها، أكدت ممثلة الأمين العام أن الأمم المتحدة تلتزم بالشراكة الكاملة مع لبنان للمحافظة على استقراره وإبقائه بمنأى عن التطورات التى تجرى فى محيطه.


وقالت إن مجلس الأمن أشاد بقدرة لبنان على إجراء الانتخابات النيابية فى موعدها من أجل استكمال بناء المؤسسات الدستورية، وأن رئيس مجلس الأمن دعا إلى الإسراع فى تشكيل الحكومة الجديدة، كما أشاد المجلس بدور الجيش اللبنانى وضرورة تطوير قدراته لبسط سلطته على كافة الأراضى اللبنانية.


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