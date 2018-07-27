video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 27 يوليه 2018 09:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

كيف تؤدى صلاة خسوف القمر فى 10 معلومات؟

الجمعة، 27 يوليه 2018 07:55 م
كيف تؤدى صلاة خسوف القمر فى 10 معلومات؟ خسوف القمر
كتب لؤى على
إضافة تعليق

بدأ الملايين بمصر والوطن العربى مراقبة، أطول خسوف كلى للقمر فى القرن الواحد والعشرين، والذى بدأ بمرحلة شبه الظل فى الساعة 7:15 مساءً ولن ترى العين المجردة أى تغيير يذكر فى هذه المرحلة.

 

 

ويبدأ تلامس القمر مع ظل الأرض فى الساعة 8:24 مساءً وبداية من هذا التوقيت سيلاحظ المشاهد تآكلاً ظاهرياً فى قرص القمر مع بعض النقصان فى درجة لمعانه.

 

ويصبح الخسوف كليا فى الساعة 9:30 مساء باعتام كامل القمر ويستمر حتى الساعة 11:45 مساءً ليعود الخسوف جزئياً من جديد، لافته إلى أنه ينسلخ القمر تماماً من منطقة ظل الأرض فى الساعة 12:19 بعد منتصف الليل لكنه يبقى فى منطقة شبه الظل (التى لا تميزها العين المجردة) حتى الساعة 1:29 بعد منتصف الليل.

 

 صلاة الكسوف والخسوف سنة عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم؛ فعن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أحد وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا" متفق عليه.

 

وصلاة الكسوف أو الخسوف ركعتان؛ فى كل ركعة قيامان، وقراءتان فى القيامين بالفاتحة وما تيسر من القرآن، وركوعان، وسجدتان، وكيفيتها:

 

1- أن يكبر تكبيرة الإحرام، يستفتح بدعاء الاستفتاح، ويستعيذ ويبسمل، ويقرأ الفاتحة، ثم سورة البقرة أو قدرها فى الطول.

 

2- ثم يركع ركوعًا طويلًا فيسبح قدر مائة آية

 

3- ثم يرفع من ركوعه فيسبح ويحمد فى اعتداله

 

4- ثم يقرأ الفاتحة وسورةً دون القراءة الأولى؛ كآل عمران أو قدرها

 

5- ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول

 

6- ثم يرفع من الركوع فيسبح ويحمد ولا يطيل الاعتدال

 

7- ثم يسجد سجدتين طويلتين، ولا يطيل الجلوس بين السجدتين.

 

8- ثم يقوم إلى الركعة الثانية، فيفعل مثل ذلك المذكور فى الركعة الأولى من الركوعين وغيرهما، لكن يكون دون الأول فى الطول فى كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم.

 

9- ويجهر بالقراءة فى خسوف القمر؛ لأنها صلاة ليلية، ولا يجهر فى صلاة كسوف الشمس؛ لأنها نهارية.

 

10-(لا يشترط قراءة سورة البقرة وآل عمران ويمكن قراءة ما يتيسر لك ولكن الأكمل قراءتهما).

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قبل دقائق من الظاهرة.. يعنى إيه خسوف القمر؟

بث مباشر.. ناسا تنقل خسوف القمر من تليسكوب هابل

خسوف القمر فى كاريكاتير "اليوم السابع"

صلاة الخسوف

خسوف القمر

دار الافتاء




لا تفوتك
إينى: إنتاج حقل ظهر يرتفع إلى 2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا خلال شهرين

إينى: إنتاج حقل ظهر يرتفع إلى 2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا خلال شهرين

السكة الحديد تشغل 26 قطارا إضافيا خلال عيد الأضحى بدءاً من 15 أغسطس

السكة الحديد تشغل 26 قطارا إضافيا خلال عيد الأضحى بدءاً من 15 أغسطس

استعدادًا لعيد الأضحى.. "التموين" تطرح الخراف الحية بـ62 جنيها للكيلو والضأن المبرد بـ90 والسودانى الطازج بـ85.. وتؤكد: إنشاء شوادر بالمحافظات لتوفير المنتجات.. و50% كميات إضافية لتلبية الاحتياجات

استعدادًا لعيد الأضحى.. "التموين" تطرح الخراف الحية بـ62 جنيها للكيلو والضأن المبرد بـ90 والسودانى الطازج بـ85.. وتؤكد: إنشاء شوادر بالمحافظات لتوفير المنتجات.. و50% كميات إضافية لتلبية الاحتياجات

الحكومة تنفى 7 شائعات.. لا صحة لخفض سن المعاش لموظفى الدولة لـ 50 سنة.. وتوضح حقيقة فتح بريطانيا باب الهجرة أمام المصريات اللواتى يتعرضن للعنف.. وتؤكد: لم يتم رصد أى حالات لحمى الثلاثة أيام بين الحيوانات بأسيوط

الحكومة تنفى 7 شائعات.. لا صحة لخفض سن المعاش لموظفى الدولة لـ 50 سنة.. وتوضح حقيقة فتح بريطانيا باب الهجرة أمام المصريات اللواتى يتعرضن للعنف.. وتؤكد: لم يتم رصد أى حالات لحمى الثلاثة أيام بين الحيوانات بأسيوط

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

اشتباكات بين المصلين وقوات الاحتلال الإسرائيلى داخل ساحة المسجد الأقصى

اشتباكات بين المصلين وقوات الاحتلال الإسرائيلى داخل ساحة المسجد الأقصى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة