كوريا الجنوبية ترسل فريق انقاذ طارئ إلى لاوس بعد أزمة انهيار سد

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أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أن حكومة سول سترسل يوم الأحد القادم فريق انقاذ طارئ إلى منطقة منكوبة فى موقع بناء سد فى لاوس.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أنه من المخطط أن يتوجه فريق الانقاذ الطارئ المكون من 15 من الكوادر الطبية و5 أشخاص للدعم إلى لاوس على متن طائرة نقل عسكرية للقيام باجراءات وقائية للامراض الوبائية وتقديم علاجات طبية إلى سكان المناطق المنكوبة.



وقد انهار يوم الاثنين الماضى سد تحت التشييد فى جنوب شرق لاوس ، مما أدى الى إغراق القرى المجاورة له بالمياه وقُتل أكثر من 12 شخصا وما زال هناك مئات آخرين مفقودين.



وتعتبر شركة أس كى للهندسة والانشاءات، وهى شركة كورية جنوبية، شريكة فى مشروع بناء السد .



وأقرت الحكومة تقديم 500 ألف دولار ومعونات إنسانية بقيمة 500 ألف دولار إلى لاوس، وستنقل الطائرة أيضا المعونات من بطاطين ومستلزمات يومية مقدمة من منظمات مدنية على رأسها شركة أس كى للانشاءات ومنظمة الصليب الأحمر .