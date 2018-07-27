كسر خط مياه الصرف العمومية بقرية الكرور بمدينة أسوان

أسوان ندى سليم

شهدت قرية الكرور جنوب مدينة أسوان، انهيار خط مياه الصرف العمومية لمحطة الصرف 11، مما أدى إلى تعرض العديد من المنازل للتصدع وتلف محتوياتها، وانقطاع مياه الشرب عن أهالى القرية.

من جانبه، أشار محمود عليان، رئيس مدينة أسوان، خلال تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إلى أن انهيار خط مياه الصرف بالقرية، نتج عنه انقطاع مياه الشرب لحين معالجة الكسر، موضحا أنه تم توفير سيارات مياه شرب للمواطنين في المناطق التى توقفت عنها المياه لحين إتمام أعمال الإصلاحات، كما أنه تم تشكيل لجنة لحصر الخسائر على أرض الواقع مع توفير خط الصرف الصحى.