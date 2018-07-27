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قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم "جنين" بالضفة الغربية وتكثف تواجدها العسكرى

الجمعة، 27 يوليه 2018 11:07 ص
قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم "جنين" بالضفة الغربية وتكثف تواجدها العسكرى قوات الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية - أرشيفية
كتب : أحمد جمعة
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اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلى، اليوم الجمعة، بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وكثفت من تواجدها العسكرى فى المحافظة.  

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن قوات الاحتلال الاسرائيلى اقتحمت "يعبد" وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة ونصبت حواجز عسكرية فى محيط البلدة.

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال الاسرائيلى عدة حواجز عسكرية فى محيط قرى وبلدات المحافظة، وكثفت من تواجدها العسكرى، وشرع الجنود فى إيقاف مركبات المواطنين جنوب جنين وفى محيط قرى وبلدات الخط الشرقى، وفتشوها ودققوا فى بطاقات ركابها، ما أدى إلى إعاقة تحركات المواطنين، واضطرار عدد من المركبات إلى سلوك طرق التفافية.

 


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