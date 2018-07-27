قلق فى البرازيل لارتفاع حالات الإصابة بالحصبة إلى 822

كتبت فاطمة شوقى

قالت صحيفة "إنفوباى" الأرجنتينية، إن حالات الإصابة بالحصبة فى البرازيل، ارتفعت إلى 822 شخصا، وكشفت وزارة الصحة عن 3831 حالة مشتبه بها، مشيرة إلى أن معظم الحالات فى ولايتى أمازوناس ورورايما فى شمال البلاد.

وأشارت الصحيفة، إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة بالحصبة فى البرازيل لـ 17.6% عن تلك التى سجلتها وزارة الصحة فى تقريرها حول هذا المرض.

وأكدت أن جميع هذه الحالات من فنزويلا، وقالت الوزارة فى مذكرة نشرت على موقعها على الإنترنت: "ينبغى توضيح أن إجراءات حظر التلقيح حتى فى الحالات المشتبه بها يجرى تنفيذها فى جميع الولايات."

وفى البرازيل بين عامى 2013 و 2015 كان هناك 1310 حالات إصابة بالحصبة فقط، مشيرة إلى أن هذا المرض يسبب مشاكل صحية خطيرة مثل الالتهاب الرئوى والعمى وتورم المخ وحتى الموت.