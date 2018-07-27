video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 27 يوليه 2018 10:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو و صور.. المئات يؤدون صلاة خسوف القمر ويتابعون الظاهرة بمرصد حلوان

الجمعة، 27 يوليه 2018 09:27 م
فيديو و صور.. المئات يؤدون صلاة خسوف القمر ويتابعون الظاهرة بمرصد حلوان عشرات الزائرين يؤدون صلاة الخسوف بمرصد حلوان
كتب محمود راغب - تصوير محمد فوزى
إضافة تعليق
أدى منذ قليل العشرات من الزائرين صلاة الخسوف بمرصد حلوان ، وذلك تزامنا مع الخسوف الكلى للقمر بسماء الوطن العربى ومصر والذى يعد الأطول فى القرن الواحد والعشرين .
 
 
 
ويتابع العشرات من الزائرين كبار وأطفال خسوف القمر الكلى من بمرصد حلوان ، من خلال تليسكوبات دقيقة مخصصة للزائرين ، فيما ينقل التليسكوب الكبير للمرصد بث مباشر للخسوف الكلى بكافة مراحله
 
 
والخسوف الكلى للقمر يتفق وسطه مع توقيت بدر شهر ذى القعدة لعام 1439 هجريا، ويغطى ظل الأرض 161 % تقريبا من سطح القمر ، ويعتبر الخسوف الكلى للقمر الأطول بمصر والوطن العربى فى القرن الواحد والعشرون .
 
 
صور خسوف القمر (1)
 
 
صور خسوف القمر (2)
 
 
صور خسوف القمر (3)
 
 
صور خسوف القمر (4)
 
 
صور خسوف القمر (5)
 
 
صور خسوف القمر (6)
 
صور خسوف القمر (7)
 
 
صور خسوف القمر (8)
 
 
صور خسوف القمر (9)
 
 
صور خسوف القمر (10)
 
 
صور خسوف القمر (11)
 
 
صور خسوف القمر (12)
 
 
صور خسوف القمر (13)
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بدء صلاة الخسوف بمساجد مصر الكبرى وحشود المصلين تملأ الجوامع

صور.. ظهور خسوف القمر بوضوح فى سماء سيناء

صور.. شاهد بدء الخسوف للقمر فى سماء مدينة الأقصر

الفلك

معهد الفلك

البحوث الفلكيه

خسوف القمر

خسوف القمر الكلى




لا تفوتك
إينى: إنتاج حقل ظهر يرتفع إلى 2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا خلال شهرين

إينى: إنتاج حقل ظهر يرتفع إلى 2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا خلال شهرين

السكة الحديد تشغل 26 قطارا إضافيا خلال عيد الأضحى بدءاً من 15 أغسطس

السكة الحديد تشغل 26 قطارا إضافيا خلال عيد الأضحى بدءاً من 15 أغسطس

استعدادًا لعيد الأضحى.. "التموين" تطرح الخراف الحية بـ62 جنيها للكيلو والضأن المبرد بـ90 والسودانى الطازج بـ85.. وتؤكد: إنشاء شوادر بالمحافظات لتوفير المنتجات.. و50% كميات إضافية لتلبية الاحتياجات

استعدادًا لعيد الأضحى.. "التموين" تطرح الخراف الحية بـ62 جنيها للكيلو والضأن المبرد بـ90 والسودانى الطازج بـ85.. وتؤكد: إنشاء شوادر بالمحافظات لتوفير المنتجات.. و50% كميات إضافية لتلبية الاحتياجات

الحكومة تنفى 7 شائعات.. لا صحة لخفض سن المعاش لموظفى الدولة لـ 50 سنة.. وتوضح حقيقة فتح بريطانيا باب الهجرة أمام المصريات اللواتى يتعرضن للعنف.. وتؤكد: لم يتم رصد أى حالات لحمى الثلاثة أيام بين الحيوانات بأسيوط

الحكومة تنفى 7 شائعات.. لا صحة لخفض سن المعاش لموظفى الدولة لـ 50 سنة.. وتوضح حقيقة فتح بريطانيا باب الهجرة أمام المصريات اللواتى يتعرضن للعنف.. وتؤكد: لم يتم رصد أى حالات لحمى الثلاثة أيام بين الحيوانات بأسيوط

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

اشتباكات بين المصلين وقوات الاحتلال الإسرائيلى داخل ساحة المسجد الأقصى

اشتباكات بين المصلين وقوات الاحتلال الإسرائيلى داخل ساحة المسجد الأقصى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة