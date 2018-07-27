فيديو و صور.. المئات يؤدون صلاة خسوف القمر ويتابعون الظاهرة بمرصد حلوان

كتب محمود راغب - تصوير محمد فوزى

أدى منذ قليل العشرات من الزائرين صلاة الخسوف بمرصد حلوان ، وذلك تزامنا مع الخسوف الكلى للقمر بسماء الوطن العربى ومصر والذى يعد الأطول فى القرن الواحد والعشرين .

ويتابع العشرات من الزائرين كبار وأطفال خسوف القمر الكلى من بمرصد حلوان ، من خلال تليسكوبات دقيقة مخصصة للزائرين ، فيما ينقل التليسكوب الكبير للمرصد بث مباشر للخسوف الكلى بكافة مراحله

والخسوف الكلى للقمر يتفق وسطه مع توقيت بدر شهر ذى القعدة لعام 1439 هجريا، ويغطى ظل الأرض 161 % تقريبا من سطح القمر ، ويعتبر الخسوف الكلى للقمر الأطول بمصر والوطن العربى فى القرن الواحد والعشرون .