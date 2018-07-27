فيديو.. وزارة النقل: لا تأجيل لمشروع كهربة إشارات خط القاهرة - الإسكندرية

نفت وزارة النقل، أنباء عن تأجيل إنهاء مشروع كهربة إشارات خط القاهرة/ الاسكندرية لمدة عام، مؤكدة أنه لا تأجيل للمشروع، حيث يتم تنفيذ المشروع وفقاً للجدول الزمنى الموضوع مسبقاً مع إضافة أعمال أخرى تتعلق بإضافة الوصلة ما بين القاهرة وبنها ليتم تطوير نظم الاشارات والاتصالات بها حتى تتماشى مع الخط بأكمله ولإمكانية إدخال التحكم المركزي للمسافة ما بين القاهرة وبنها وسيتم الانتهاء من الوصلة ما بين بنها والاسكندرية طبقاً للبرنامج الزمني فى أغسطس 2019 على أن يتم الانتهاء من المشروع بأكمله بإدخال نظام التحكم المركزى فى أبريل 2020.

وأكد مركز معلومات الوزراء، أنه بالتواصل مع الوزارة، قالت إنه يتم تنفيذ مشروعات كهربة الإشارات بإجمالي أطوال 1089 كم وتكلفة 17 مليار جنيه (خط القاهرة/ الإسكندرية بطول 208 كم ، وخط بنى سويف/ أسيوط بطول 250 كم ، وخط بنها/ بورسعيد ووصلة الزقازيق/ أبو كبير بطول 214 كم، وخط أسيوط/ نجع حمادى بطول 180 كم، وخط طنطا/ المنصورة/ دمياط بطول 119 كم، وخط نجع حمادي/ الأقصر بطول 118 كم).