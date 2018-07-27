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الجمعة، 27 يوليه 2018 02:21 م
خالد صلاح
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طائرات التحالف العربى تدمر غرفة عمليات عسكرية للحوثيين فى الحديدة

الجمعة، 27 يوليه 2018 02:08 م
طائرات التحالف العربى تدمر غرفة عمليات عسكرية للحوثيين فى الحديدة اليمن
أ ش أ
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أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، اليوم الجمعة، تدمير غرفة عمليات عسكرية لميليشيات الحوثى خلال سلسلة غارات شنها على معاقل للمتمردين فى مدينة الحديدة على الساحل الغربى للبلاد.

وأوضح التحالف وفقا لقناة (سكاى نيوز)، أن الطائرات دمرت غرفة عمليات عسكرية للميليشيات الحوثية داخل مقر الشرطة العسكرية فى مدينة الحديدة، كما أن الغارات الجوية على معاقل الحوثيين فى الحديدة أسفرت أيضا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى فى صفوف المتمردين.


يأتى هذا التطور فى وقت شنت طائرات التحالف العربى سلسلة غارات استهدفت مواقع وتعزيزات لميليشيات الحوثى فى مدينة زبيد بالحديدة والأطراف الجنوبية للمدينة.

 

 


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