ضبط 13 عاطلا بحوزتهم كمية من الهيروين والحشيش فى حملة أمنية بالقليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

شنت مباحث مديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد الألفى مدير المباحث الجنائية، حملة أمنية مكبرة، استهدفت البؤر الإجرامية فى جميع مراكز المحافظة، والتى أسفرت عن ضبط 13 عاطلا بحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة بأنواعها، وذلك تحت إشراف اللواء إيهاب خيرت مدير الأمن .

وأسفرت الحملة عن ضبط "احمد م" سن 21 عاطل ومقيم الحكر قليوب البلد وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالي 50 جرام بقصد الاتجار، و"السيد س" سن 28 عاطل ومقيم بندر وبحوزته 28 قرص مخدر ومبلغ مالى 40 جنيها وهاتف محمول بقصد الاتجار ، و"يوسف أ" سن 26 عاطل ومقيم منية شبين وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالي 80 جرام ومبلغ مالى 80 جنيها وهاتف محمول وسلاح أبيض "كاتر" بقصد الاتجار.

كما تم ضبط "اسلام م" سن 27 عاطل ومقيم شارع البطل أحمد عبدالعزيز وبحوزته كمية من الاستروكس المخدر تزن حوالي 20 جراما، ومبلغ مالى 200 جنيه وهاتف محمول بقصد الاتجار، و"كريم ا" سن 30 عاطل ومقيم الزاوية الحمراء القاهرة وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدرة تزن حوالى 70 جراما ومبلغ مالى 185 جنيها وهاتف محمول بقصد الاتجار، وضبط كلا من "حاتم أ" و "محمد ر" عاطلان ومقيمان شبرا البلد وبحوزتهما كمية من الفودو المخدر تزن حوالى 50 جراما ومبلغ مالى 35 جنيها بقصد الاتجار .