ضبط 1111 بطاقة تموينية لدى أصحاب 3 مخابز بمركزى أسيوط ومنفلوط

أعلن المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، عن تمكن الحملات التموينية والرقابية المكثفة من ضبط 1111 بطاقة تموينية لدى 3 أصحاب مخابز بمركزى أسيوط ومنفلوط، مؤكدًا على ضرورة أن يتم صرف الخبز والسلع التموينية المقررة لكل بطاقة تموينية بمعرفة صاحب البطاقة أو أحد أفرادها المقيدين بها طبقًا للتعليمات المنظمة، مشيراً إلى اتخاذ الدولة لعدد من الإجراءات والقرارات للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه خاصة محدودى الدخل وصرف السلع التموينية والغذائية للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وقال محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، إن الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمطاحن والبدالين التموينيين بقرى ومركز المحافظة مستمرة، مشيرًا إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 11 محضر تموينى بمركزى أسيوط ومنفلوط وضبط 1111 بطاقة تموينية تم تجميعها لدى أصحاب 3 مخابز مخابز ويقوموا بصرفها على ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخابز وذلك بطريقة وهمية لصرف الخبز بغرض التصرف فى أرصدة الدقيق المنصرفة للمخبز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرض المحاضر على النيابة العامة للنظر والتصرف.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أن الحملات الرقابية تستهدف ضبط الأسعار وحماية المواطنين من المتلاعبين فى الدعم وكل من تسول له نفسه الإتجار بالسلع التموينية المدعمة وبصحة المواطنين وحقوقهم، لافتاً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين من البدالين وأصحاب المخابز الذين يجمعون البطاقات التموينية بغرض استخدامها فى صرف الخبز أو السلع التموينية بغرض التربح المادى غير المشروع مشيرًا إلى تخصيص خط هيئة الرقابة الادارية " 15333" ورقم الشكاوى الحكومية الموحدة "16528 "بمجلس الوزراء بالإضافة إلى رقم " 2325369 / 088" بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.

ومن جانبه قال محافظ أسيوط، إن حملات إزالة الاشغالات بكافة صورها مستمرة بمختلف مراكز وأحياء المحافظة بالتنسيق بين مسئولي الاشغالات بالاحياء والمراكز وشرطة المرافق ومباحث التموين ومرور أسيوط لإزالة كافة الاشغالات التي تعوق حركة المارة والسيارات.

وكانت حملة مكبرة لإزالة الاشغالات بحى شرق مدينة أسيوط تمكنت من تحرير 146 محضر إشغالات متنوعة وإزالة 35 حاجز حديدى وأسمنتى من أمام الوحدات السكنية والمنشآت الحكومية بشوارع وميادين الحى خلال 5 أيام.

ومن جانبه أوضح أيمن محروس رئيس حى شرق مدينة أسيوط، أن هذه الحملات تأتى فى إطار خطة تم الاتفاق عليها بالمجلس التنفيذى للمحافظة برئاسة المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، مشيرًا إلى مشاركة معدات الحى فى إزالة الإشغالات من الشوارع والميادين بصفة مستمرة وفقًا للجدول الزمني للحملات بالاضافة إلى الحملات المفاجئة التي تهدف إلى ازالة جميع الاشغالات التي تعوق المرور والسيارات.