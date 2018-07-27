ضبط عامل متورط فى سرقة 19 بطارية بالمنصورة

تمكن ضباط مباحث قسم ثان المنصورة من إلقاء القبض على عامل متخصص فى سرقة بطاريات السيارات.

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بتعدد البلاغات أمام مأمور قسم ثان المنصورة بسرقة بطاريات السيارات من دائرة القسم بأسلوب واحد.

على الفور أمر المقدم محمد مطر رئيس مباحث القسم، بوضع خطة لضبط المتهمين، وكشف التشكيل المتسبب فى ذلك، وتم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة، وتوصلت التحريات إلى تورط "رضا ع ال م" 49 سنة مقيم بناحية شارع محمد فتحى أول المنصورة.

وبالتحقيق معه، تبين تورطه فى سرقة 19 بطارية، وقد تم تحرير محاضر بسرقتهم، وجار تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.