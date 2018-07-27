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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بالمنوفية

الجمعة، 27 يوليه 2018 10:27 ص
ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بالمنوفية اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية
المنوفية - محمد فتحى
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تمكنت مباحث قسم شرطة شبين الكوم بالمنوفية من ضبط 3 عاطلين كونوا تشكيلا لسرقة الدراجات النارية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا يفيد من ورود معلومات لضباط إدارة البحث الجنائى ووحدة مباحث قسم شرطة شبين الكوم تفيد قيام كل من "ا.ش.ا" 28 عامل مقيم الحى القبلى دائرة قسم شبين الكوم وسبق اتهامه فى 11 قضية ما بين سلاح بدون ترخيص – مخدرات – سرقة متنوعة وآخرهم القضية رقم 28576 جنح مركز قويسنا لسنة 2017م سلاح بدون ترخيص، و"ا.ع.م" 29 عاما عاطل مقيم قرية شبرا خلفون دائرة مركز شبين الكوم سبق اتهامه فى 4 قضايا سلاح بدون ترخيص - مخدرات - سرقة - مشاجرة، وآخرهم القضية رقم 32824 جنح مركز شبين الكوم لسنة 2014م "مخدرات، و"ى.ش.م" 29 عاما عاطل مقيم قرية كفر العجايزة دائرة مركز شبين الكوم  بتكوينهم تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص فى سرقة الدراجات البخارية.
 
وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط وحدة مباحث قسم شبين الكوم برئاسة المقدم محمد أبو العزم رئيس المباحث من ضبط المتهمين وبحوزة الأول سلاح نارى عبارة عن "فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 وطلقة من ذات العيار"، وبحوزة الثانى سلاح أبيض "مطواة"، وبمناقشتهم اعترفوا بارتكابهم 5 وقائع سرقات دراجلت نارية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 

 


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