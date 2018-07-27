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ضاحى خلفان: ستظل قطر تحمل عداوة لمصر والسعودية والبحرين والإمارات

الجمعة، 27 يوليه 2018 12:07 م
ضاحى خلفان: ستظل قطر تحمل عداوة لمصر والسعودية والبحرين والإمارات ضاحى خلفان
كتبت مريم بدر الدين
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قال ضاحى خلفان، رئيس شرطة دبى الأسبق، إن قطر ستظل تحمل العداوة لعدة دول عربية،على رأسها مصر والسعودية والإمارات والبحرين.

وكتب خلفان عبر حسابه بموقع "تويتر" :" ستظل قطر الحمدين تحمل العداوة والبغضاء للمملكة العربية السعودية، والبحرين، والإمارات، ومصر وسوريا....الخ..عندما يتوهم حاكم بأنه سيقلب العالم العربي رأسا على عقب بثورات يقودها، هو وإعلامه كما قال مفتي التفجيرات القرضاوي".

وتابع :" أفعالك يا قرضاوي وأفعال الإعلام القطري والمال القطري  والجزيرة هدم الأمة.. لو أن للجامعة العربية محكمة دولية عربية لحكمت على قطر بمليارات الدولارات على الخسائر التي أحدثتها، والأرواح التي سفكتها بهذه الثورات الرعناء".

ضاحى خلفان
ضاحى خلفان

 


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