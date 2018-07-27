صور.. وكيل تعليم الوادى الجديد يشهد استكمال مبادرة مدارس الوادى الأخضر

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

شهد الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الجمعة، فعاليات مبادرة مدارس الوادى الأخضر فى عدة مدارس بمدينة الخارجة وشارك فى زراعة فسائل النخيل أثناء زيارته لمدرستى "السلام الابتدائية القديمة – الزهور الابتدائية القديمة " بإدارة الخارجة التعليمية وغرس فسائل نخيل بحدائق المدرسة، برفقة إدارة المدرستين وعدد من التلاميذ.

وقال التداوى فى بيان له، إن الرؤية المستقبلية للتعليم ليس فقط بالمناهج والكتب وطرق التدريس، بل بتهيئة الظروف والمناخ للتلاميذ والطلاب، لقدرة استيعابية أفضل مع توافر الوسائل والمقومات التى تسهم فى ذلك.

ومنح التداوى تلاميذ المدرسة وإداراتها شهادات تقدير تكريمًا لهم، مع الحضور غدًا صباحًا لتسلم الشهادات خاصتهم، فمن مدرسة السلام الابتدائية القديمة تم تكريم أحمد معوض مدنى مدرس تربية رياضية، وعبد العال إسماعيل حسن وكيل المدرسة، وعبد الباسط أحمد سلطان مدير إدارة المدرسة، والتلميذة بسملة عبد العال الصف الخامس ( إلقاء الشعر) ، وفى مدرسة الزهور الابتدائية القديمة تم تكريم علاء محمد بدوى مدرس التربية الرياضية، وأمانى عبد العزيز مدير إدارة المدرسة، والطالبة غرام أبو بكر آدم طالبة بالصف الثانى الإعدادى.



جانب من المبادرة



التداوى يشهد تنفيذ المبادرة



مبادرة مدارس الوادى الأخضر



غرس فسائل النخيل



مشاركة إدارة المدارس



عدد من التلاميذ



وكيل التعليم مع فريق العمل