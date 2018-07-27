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الجمعة، 27 يوليه 2018 06:06 م
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صور.. وكيل تعليم الوادى الجديد يشهد استكمال مبادرة مدارس الوادى الأخضر

الجمعة، 27 يوليه 2018 05:17 م
صور.. وكيل تعليم الوادى الجديد يشهد استكمال مبادرة مدارس الوادى الأخضر جانب من المبادرة
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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شهد الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الجمعة، فعاليات مبادرة مدارس الوادى الأخضر فى عدة مدارس بمدينة الخارجة وشارك فى زراعة فسائل النخيل أثناء زيارته لمدرستى "السلام الابتدائية القديمة – الزهور الابتدائية القديمة " بإدارة الخارجة التعليمية وغرس فسائل نخيل بحدائق المدرسة، برفقة إدارة المدرستين وعدد من التلاميذ.

وقال التداوى فى بيان له، إن الرؤية المستقبلية للتعليم ليس فقط بالمناهج والكتب وطرق التدريس، بل بتهيئة الظروف والمناخ للتلاميذ والطلاب، لقدرة استيعابية أفضل مع توافر الوسائل والمقومات التى تسهم فى ذلك.

ومنح التداوى تلاميذ المدرسة وإداراتها شهادات تقدير تكريمًا لهم، مع الحضور غدًا صباحًا لتسلم الشهادات خاصتهم، فمن مدرسة السلام الابتدائية القديمة تم تكريم أحمد معوض مدنى مدرس تربية رياضية، وعبد العال إسماعيل حسن وكيل المدرسة، وعبد الباسط أحمد سلطان مدير إدارة المدرسة، والتلميذة بسملة عبد العال الصف الخامس ( إلقاء الشعر) ، وفى مدرسة الزهور الابتدائية القديمة تم تكريم علاء محمد بدوى مدرس التربية الرياضية، وأمانى عبد العزيز مدير إدارة المدرسة، والطالبة غرام أبو بكر آدم طالبة بالصف الثانى الإعدادى.

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة

 

التداوى يشهد تنفيذ المبادرة
التداوى يشهد تنفيذ المبادرة

 

مبادرو مدارس الوادى الاخضر
مبادرة مدارس الوادى الأخضر

 

غرس فسائل النخيل
غرس فسائل النخيل

 

مشاكرة ادارات المدارس
مشاركة إدارة المدارس

 

عدد من التلاميذ يشاركون
عدد من التلاميذ

 

وكيل التعليم مع فريق العمل
وكيل التعليم مع فريق العمل

 

اثناء جولة وكيل الوزارة
أثناء جولة وكيل الوزارة

 

 

 


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