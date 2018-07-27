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صور.. هروب آلاف السكان من جحيم حرائق غابات كاليفورنيا بعد تدمير منازلهم

الجمعة، 27 يوليه 2018 11:09 ص
صور.. هروب آلاف السكان من جحيم حرائق غابات كاليفورنيا بعد تدمير منازلهم حرائق فى كاليفورنيا
كتب محمد سعودى – تصوير أ ف ب
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لا تزال كاليفورنيا تعانى من الحرائق التى أطلق عليها "كرانستون فاير"، وتسببت فى إجلاء الآلاف من السكان وأجبرتهم على مغادرة منازلهم فى الوقت الذى تتجه النيران نحو مناطق منتجعاتهم الجبلية.

واشتعلت النيران فى عدة منازل بكاليفورنيا، اليوم الجمعة، كما تسببت فى مصرع أحد رجال الإطفاء وأصيب اثنان آخران على الأقل، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وفى وقت سابق، قالت وكالة سان برناردينو للغابات الوطنية على حسابها بموقع تويتر، إن الحريق انتشر سريعا ليشمل مساحة 1900 هكتار على بعد نحو 145 كيلومترا شرقى لوس أنجلوس فى جبال سان جاسينتو، مشيرة إلى أن النيران أجبرت 3200 شخص على المغادرة فى مناطق مثل آيديلوايلد وماونتن سنتر وليك هيميت بعد أن دمرت خمسة مبان وشكلت خطرا على 2100 منزل.

اشتعال النيران فى المنازل
اشتعال النيران فى المنازل

 

النيران تحرق منازل بكاليفورنيا
النيران تحرق منازل بكاليفورنيا

 

جانب من الحرائق
جانب من الحرائق

 

حرائق غابات كاليفورنيا
حرائق غابات كاليفورنيا

 

حرائق هائلة فى كاليفورنيا
حرائق هائلة فى كاليفورنيا

 


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