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الجمعة، 27 يوليه 2018 04:05 ص
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صور.. مصرع سيدة و3 أطفال فى حريق ببرج سكنى بالضاحية الشمالية لباريس

الجمعة، 27 يوليه 2018 03:00 ص
صور.. مصرع سيدة و3 أطفال فى حريق ببرج سكنى بالضاحية الشمالية لباريس حريق ببرج سكنى فى باريس
باريس أ ش أ
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لقيت امرأة، و3 أطفال مصرعهم فى حريق اندلع، الخميس، ببرج سكنى ببلدة أوبرفيلييه بالضاحية الشمالية لباريس.

وذكرت السلطات الفرنسية، أن الحريق نشب فى الطابق السابع عشر، حيث عثر على جثامين المرأة والأطفال الثلاثة، قبل أن يمتد لطوابق أخرى، مشيرة إلى إصابة 6 مواطنين وثلاثة من عناصر الإطفاء.

وأوضحت أن نحو 100 رجل إطفاء توجهوا إلى موقع البرج المكون من 18 طابق، وتمكنوا من السيطرة على الحريق، مضيفة أنه تم تجهيز قاعة رياضية لاستقبال قاطنى البرج المتضررين جراء الحريق.

الادخنة تتصاعد من برج سكنى
الادخنة تتصاعد من برج سكنى

 

النيران تلتهم غرفة داخل المبنى
النيران تلتهم غرفة داخل المبنى

 

تصاعد الدخان الأسود
تصاعد الدخان الأسود

 

حريق برج فى باريس
حريق برج فى باريس

 

حريق فى برج سكنى فى باريس
حريق فى برج سكنى فى باريس

 


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