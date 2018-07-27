صور.. مصرع سيدة و3 أطفال فى حريق ببرج سكنى بالضاحية الشمالية لباريس

باريس أ ش أ

لقيت امرأة، و3 أطفال مصرعهم فى حريق اندلع، الخميس، ببرج سكنى ببلدة أوبرفيلييه بالضاحية الشمالية لباريس.

وذكرت السلطات الفرنسية، أن الحريق نشب فى الطابق السابع عشر، حيث عثر على جثامين المرأة والأطفال الثلاثة، قبل أن يمتد لطوابق أخرى، مشيرة إلى إصابة 6 مواطنين وثلاثة من عناصر الإطفاء.

وأوضحت أن نحو 100 رجل إطفاء توجهوا إلى موقع البرج المكون من 18 طابق، وتمكنوا من السيطرة على الحريق، مضيفة أنه تم تجهيز قاعة رياضية لاستقبال قاطنى البرج المتضررين جراء الحريق.



الادخنة تتصاعد من برج سكنى



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حريق برج فى باريس