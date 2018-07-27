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صور.. مستشار مفتى الجمهورية يفتتح مسجد "الصحابة" بنجع الطويل بالأقصر

الجمعة، 27 يوليه 2018 05:44 م
صور.. مستشار مفتى الجمهورية يفتتح مسجد "الصحابة" بنجع الطويل بالأقصر جانب من الافتتاح
الأقصر – أحمد مرعى
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شهدت منطقة نجع الطويل بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، افتتاح مسجد "الصحابة" التابع لإدارة أوقاف الكرنك، وذلك بحضور كل من الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتى الجمهورية، واللواء عصام الحملى مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، والعميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر، والدكتور جابر طايع وكيل أول وزارة الأوقاف، ورئيس القطاع الديني.

كما حضر الإفتتاح الشيخ زين العابدين رضوان رائد الساحة الرضوانية والنائب السابق بهاء أبو الحمد، وخلال الإفتتاح نقل مستشار مفتى الجمهورية تهنئة وزير الأوقاف على افتتاح المسجد، موضحًا حرص الوزارة على نشر المنهج الوسطي، ونشر الفكر المستنير من خلال المساجد.

يذكر أن المسجد قام بإنشائه على نفقته الخاصة أحد رجال الأعمال المعروفين بالأقصر، وهو الحاج عبدالحميد عبدالحكيم آدم، والمسجد مقام على أفضل طراز معماري، وهو العمارة الإسلامية، حيث جمع بين الأصالة والمعاصرة بين الفن الإسلامى والعمارة الحديثة.

 

إفتتاح رجال الدين وأمن الأقصر يشهدون إفتتاح مسجد الصحابة بنجع الطويل (1)
إفتتاح رجال الدين وأمن الأقصر يشهدون إفتتاح مسجد الصحابة بنجع الطويل 

 

إفتتاح رجال الدين وأمن الأقصر يشهدون إفتتاح مسجد الصحابة بنجع الطويل (2)
إفتتاح رجال الدين وأمن الأقصر يشهدون إفتتاح مسجد الصحابة بنجع الطويل

 

إفتتاح رجال الدين وأمن الأقصر يشهدون إفتتاح مسجد الصحابة بنجع الطويل (3)
إفتتاح رجال الدين وأمن الأقصر يشهدون إفتتاح مسجد الصحابة بنجع الطويل

 

إفتتاح رجال الدين وأمن الأقصر يشهدون إفتتاح مسجد الصحابة بنجع الطويل (4)
إفتتاح رجال الدين وأمن الأقصر يشهدون إفتتاح مسجد الصحابة بنجع الطويل

 

إفتتاح رجال الدين وأمن الأقصر يشهدون إفتتاح مسجد الصحابة بنجع الطويل (5)
إفتتاح رجال الدين وأمن الأقصر يشهدون إفتتاح مسجد الصحابة بنجع الطويل

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