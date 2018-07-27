صور.. مساجد الإسكندرية تمتلئ بالمصلين تزامنا مع الخسوف

الإسكندرية أسماء على بدر

امتلأت مساجد الإسكندرية، منذ قليل، بالمصلين تزامنا مع ظاهرة الخسوف.

وقال الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية إنه فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بشأن ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية المصرية من حدوث خسوف كلى وجزئى اليوم الجمعة وتطبيقًا للسنة النبوية المشرفة، تقيم أوقاف الإسكندرية صلاة الخسوف عقب صلاة عشاء يوم الجمعة بالمساجد الكبرى من خلال أئمتها المعتمدين وعدم السماح لغير المرخص لهم بالخطابة من قبل الوزارة بأداء أى فعاليات دعوية بالمساجد .