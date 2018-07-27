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صور.. مأساة شاب بالقليوبية يعانى من ضمور بقدمه ويطالب أهل الخير بمساعدته

الجمعة، 27 يوليه 2018 07:23 م
صور.. مأساة شاب بالقليوبية يعانى من ضمور بقدمه ويطالب أهل الخير بمساعدته الشاب أحمد عبد الحكيم
القليوبية - نيفين طه
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"مليش مصدر رزق، وبعانى من ضمور بقدمى ولا أستطيع الحركة"، بهذه الكلمات عبر بها الشاب أحمد عبد الحكيم، 23عاما، من مدينة طوخ، عن مأساته مطالبا أهل الخير بمساعدته.

ويقول "أحمد": "نفسى أعيش وأشعر بالحياة فأنا أعانى بضمور بالأطراف وقدمى، ولا أستطيع التحرك"، مطالبا أهل الخير بمساعدته فى الحصول على مصدر رزق و"تروسكيل" ليتحرك به للحصول على لقمة العيش لمساعدة والده فى الإنفاق على أشقائه الصغار. 

يقول "أحمد": "نحن أسرة بسيطة لا تملك قوت يومها، فوالدى عامل بسيط ولى أخوات صغار يتحمل الإنفاق عليهم، بالإضافة إلى الإنفاق على ونعيش فى منزل بسيط ومتهالك مكون من طابق واحد، بمدينة طوخ".

وأكمل"أحمد" أنه حاول البحث عن عمل ولكن دون جدوى، فالكل يرفضه بسب إعاقته، حتى أنه حاول الحصول على تروسيكل لكى يمكنه من العمل ولكن الفقر وقلة المال لم يمكناه من ذلك. 

وردد "احمد" قائلا : نفس أعيش حياة طبيعية وأشتغل.

للتواصل مع الحالة على رقم..

01032844882

01141763388


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 

 


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