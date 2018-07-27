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صور.. كوكب المريخ يزين السماء تزمنا مع الخسوف الكلى للقمر

الجمعة، 27 يوليه 2018 10:08 م
صور.. كوكب المريخ يزين السماء تزمنا مع الخسوف الكلى للقمر خسوف القمر
كتب محمود راغب - تصوير محمد فوزى
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يشاهد الملايين فى مصر والوطن العربى كوكب المريخ  بشكل استثنائى فى السماء قرب القمر، ويظهر كنقطة ضوئية برتقالية مائلة للحمرة براقة، وذلك تزامنا مع خسوف القمر الكلى، والذى يكون بدوره فى حالة التقابل، وهو أفضل تقابل يحدث له منذ العام 2003.
 
وتزامنا مع لحظة الخسوف الكلى وإعتام قرص القمر بالكامل، بدأ يأخذ القمر اللون النحاسى أو الأحمر وهو ما سيكون ملاحظا وقت ذروة الخسوف فى العاشرة والنصف.
 
وكشفت معهد البحوث  الفلكية أن القمر لحظة خسوفه الكلى يمكن أن يأخذ اللون البنى الغامق والأحمر إلى البرتقالى البراق والأصفر، وهذا يعتمد على كمية الغبار والغيوم الموجودة فى الغلاف الجوى حول الأرض، لذلك هذا يخضع للرصد المباشر.
 
 ويذكر أن هذا الخسوف يستمر فى شكلة الكلى مدة 104 دقائق وهى من الحالات النادرة أن يستمر الخسوف كلياً هذه المدة.
 
 
خسوف القمر (14)

خسوف القمر (15)

 


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