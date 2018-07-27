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الجمعة، 27 يوليه 2018 01:49 م
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صور.. تأجيل محاكمة رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما إلى 30 نوفمبر

الجمعة، 27 يوليه 2018 01:14 م
صور.. تأجيل محاكمة رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما إلى 30 نوفمبر رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما
رويترز
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مثل رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما، أمام محكمة بيترماريتزبرج العليا، اليوم الجمعة، بعد توجيه اتهامات فساد تتصل بصفقة أسلحة قيمتها 2.5 مليار دولار فى نهاية التسعينيات، لكن القاضى قرر أرجأ نظر القضية حتى يوم 30 نوفمبر.

ويواجه زوما، الذى ظهر فى المحكمة ببذلة داكنة وربطة عنق حمراء، 16 اتهاما بالاحتيال والابتزاز وغسل الأموال تتصل بصفقة شراء معدات عسكرية أوروبية لتحديث القوات المسلحة بعد انتهاء حقبة الفصل العنصرى عام 1994.

وينفى زوما الذى عزله الحزب الحاكم فى فبراير شباط ارتكاب أى مخالفات، وطلب محاميه مايك هيلينز، من القاضى، السماح لفريق الدفاع بتقديم طلب لوقف نظر جميع التهم، فيما قال القاضى مجابوليسنى مادوندو، إنه يجب إتاحة وقت كاف للدفاع لإعداد هذا الطلب، وسترد عليه الدولة فى الثلاثين من نوفمبر.

الرئيس السابق لجنوب أفريقيا جاكوب زوما
الرئيس السابق لجنوب أفريقيا جاكوب زوما

 

أنصار الرئيس الجنوب أفريقي السابق جاكوب زوما
أنصار الرئيس الجنوب أفريقي السابق جاكوب زوما

 

جانب من محاكمة الرئيس السابق لجنوب أفريقيا جاكوب زوما
جانب من محاكمة الرئيس السابق لجنوب أفريقيا جاكوب زوما

 

جلسة الحكم على جاكوب زوما
جلسة الحكم على جاكوب زوما

 

زوما أثناء محاكمته
زوما أثناء محاكمته

 

محاكمة الرئيس السابق لجنوب أفريقيا جاكوب زوما
محاكمة الرئيس السابق لجنوب أفريقيا جاكوب زوما

 

مؤيدو رئيس جنوب أفريقيا السابق
مؤيدو رئيس جنوب أفريقيا السابق

 


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