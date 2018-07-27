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صور.. التفتيش الصيدلي بالشرقية يغلق 19 صيدلية مخالفة

الجمعة، 27 يوليه 2018 02:42 ص
صور.. التفتيش الصيدلي بالشرقية يغلق 19 صيدلية مخالفة غلق 19 صيدلية مخالفة بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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نفذت مديرية الصحة بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل الوزارة الصحه، 19 قرار غلق إداري للصيدليات مخالفة.

وأكد الدكتور محمد عبدالحي مدير التفتيش الصيدلي ، لـ "اليوم السابع"، بتوجيهات الدكتورة رحاب عبد الحي علي مدير عام الصيدلة، باستمرار المتابعه الدورية للصيدليات ومخازن الأدوية لضبط سوق الدواء وحمايته من الدخلاء وتوفير دواء آمن للمرضي، شنت الإدارة حملة لتنفيذ قرارات غلق  ١٩ صيدلية في نطاق مراكز  "أبو حماد - الصالحية الجديده - فاقوس - أبوكبير - كفر صقر " ، لمخالفتهم قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنه ١٩٥٥ وتعديلاته.

كان شارك في الحملة أعضاء التفتيش الصيدلي وهم الدكتور  عمر عبد الله محسين، الدكتور  احمد كرم الدين محمد، الدكتور  محمد علام مصطفي، الدكتور أحمد ثروت إسماعيل، الدكتور محمود السيد محمد والي، الدكتور رغده الناجي علوان، الدكتورة  نبيله فتحي متولي، الدكتورة هناء محمد السيد، الدكتور هيثم محمد حسن، الدكتورة رحاب عبد المنعم منصور، الدكتورة نها السيد عبد الحميد الدكتورة رحاب يسرا محمد علي.
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