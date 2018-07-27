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الجمعة، 27 يوليه 2018 12:01 م
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صور.. "أمن أسوان" يزيل تعديات على أملاك الدولة ومناطق أثرية

الجمعة، 27 يوليه 2018 11:08 ص
صور.. "أمن أسوان" يزيل تعديات على أملاك الدولة ومناطق أثرية جانب من إزالة التعديات
أسوان – عبد الله صلاح
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية من شن حملة مكبرة بمركز ومدينة إدفو، لإزالة التعديات على أملاك الدولة على مساحة بلغت 4447 متراً، منها أراضى خاضعة للآثار.

وجاءت نتائج الحملات بتنفيذ "2" قرار إدارى صادر من الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو   بإزالة تعديات على أملاك الدولة عبارة عن مبانى وأسوار وأحواش مخالفة بإجمالى المساحة "1675" متراً.

كما تم تنفيذ عدد"3" قرارات صادرة من هيئة الآثار بأسوان بإزالة تعديات على مناطق أثرية عبارة عن أسوار وأشجار وأحواش مخالفة بإجمالى المساحة 2353 متراً، وتم تنفيذ قرار من الإدارة الزراعية إزالة تعديات على أرض زراعية عبارة عن مبانى مخالفة باجمالى مساحة 419 متراً.

إزالة التعديات
إزالة التعديات

 

التعديات على الأراضى
التعديات على الأراضى
جانب من إزالة التعديات
جانب من إزالة التعديات
جانب من التعديات
جانب من التعديات
جانب من تنفيذ الإزالة
جانب من تنفيذ الإزالة

 


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