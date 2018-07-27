صور.. آثار مدمرة للحرائق فى العاصمة اليونانية "أثينا"

وكالات الأنباء – تصوير رويترز

تسببت الحرائق التى اندلعت فى أثينا مؤخرا فى وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة، بينما تسعى فرق الإنقاذ لتمشيط المنازل والسيارات المتفحمة بحثا عن مفقودين.

وأعلن مساعد الوزير اليونانى، المكلف حماية المواطنين نيكوس توسكاس، أن الحكومة اليونانية تملك "دليلا جدّيًا"، قد يؤشر إلى أن "أعمالا إجرامية"، هى التى تسببت فى اندلاع الحرائق فى شرق أثينا.

وقال توسكاس خلال مؤتمر صحفى مع المتحدث باسم الحكومة ديميتريس تزاناكوبولوس ومسؤولى الشرطة والإطفاء إنه "بالنسبة إلى الحريق الذى بدأ فى جبل بنديلي" ثم انتشر ليصل إلى مدينة ماتى حيث تم العثور على غالبية القتلى الـ82 "فإننا نطرح الكثير من الأسئلة، ولا أخفى عليكم أن هناك عنصرا جديا قادنا إلى فتح تحقيق".

أما فى ما يتعلق بالحريق فى منطقة كينيتا بغرب أثينا، والذى كان قد اندلع قبل ساعات من حريق بنديلى لكن من دون أن يُسفر عن سقوط ضحايا، فأشار الوزير إلى أن هناك أيضا "عناصر جدية وآثارًا" تدفع إلى الاعتقاد بأن "الحريق متعمد".

وأضاف "هناك شهادات، ولكننى لا أستيطع قول المزيد فى الوقت الحالي"، لافتا إلى أن الحكومة أحالت كل هذه العناصر على القضاء.



آثار الحرائق فى أثينا



الوضع فى أثينا بعد اشتعال الحرائق



جانب من آثار الحرائق فى أثينا



دمار فى أثينا بسبب الحرائق



سيارة أحرقتها النيران