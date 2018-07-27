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شرطة الاحتلال الاسرائيلى تحاصر فلسطينيات داخل مسجد قبة الصخرة بساحة الأقصى

الجمعة، 27 يوليه 2018 02:48 م
شرطة الاحتلال الاسرائيلى تحاصر فلسطينيات داخل مسجد قبة الصخرة بساحة الأقصى مسجد قبة الصخرة فى ساحة المسجد الأقصى
كتب : أحمد جمعة
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قال مسئول فى الأوقاف الإسلامية، إن شرطة الاحتلال الإسرائيلى تحاصر فلسطينيات داخل مسجد قبة الصخرة فى ساحة المسجد الأقصى المبارك.

بدوره، دعا وزير الأوقاف والشؤون الدينية فى حكومة الوفاق الفلسطينية الشيخ يوسف ادعيس، العالمين العربى والإسلامى والمؤسسات الدولية الإنسانية والحقوقية والسياسية، إلى العمل فوراً لإيقاف الهجمة المسعورة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى على المسجد الأقصى المبارك، والتى تبدت بشكل واضح من خلال اقتحام ساحاته ومحاصرة مصليه ومرتاديه من المؤمنين العزَّل بعد صلاة الجمعة.

وقال وزير الأوقاف الفلسطينى، فى بيان صحفى، إن المسجد الأقصى المبارك يتعرض لأقسى هجمة منذ احتلاله فى العام 1967م، فمن اقتحامات يومية أصبح أعداد المستوطنين بها يزيد يوماً بعد يوم، إلى منع للمصلين وتضييق عليهم، وسجن واعتقال لحرائره من حراسه وحماته، إلى سرقة حجارته ومنع من ترميم مرافقه وأسواره التى أصبحت تتداعى نتيجة لحفرياته ولمنع ترميمها وإصلاحها.

وأضاف ادعيس، أن جرأة الاحتلال الإسرائيلى على هذه الجرائم لم تكن لولا الغطاء السياسى من قبل الولايات المتحدة باعترافها المشؤوم بالقدس عاصمة له، وسكوت العالم أجمع على هذه الانتهاكات.

 


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شرطه الاحتلال الاسرائيلى

محاصره فلسطينيات بقبه الصخره

اقتحام الاقصى

المسجد الاقصى




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