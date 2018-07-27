شاهد.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تطلق قنابل الصوت على المصلين داخل الأقصى

كتب : أحمد جمعة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى قنابل الصوت على المصلين داخل ساحة المسجد الأقصى المبارك، لتفريق المصلين خلال أداء صلاة الجمعة.

كانت تقارير إعلامية فلسطينية، قد أكدت أن قوات الاحتلال الإسرائيلى أطلقت قنابل الصوت لتفريق المصلين فى ساحات المسجد الأقصى المبارك؛ بعد ترديدهم هتافات تندد بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلى بحق القدس والمقدسات.

وقالت التقارير، إن حالة من الغضب تسود المسجد الأقصى المبارك بعد اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلى على المصلين، مؤكدة وقوع اشتباكات بين المصلين وقوات الاحتلال داخل المسجد الأقصى المبارك.