شاهد.. قراء "اليوم السابع" يشاركون بصور خلال متابعتهم خسوف القمر

كتب رامى محيى الدين

شارك قراء "اليوم السابع" بتجاربهم مع خسوف القمر، بصور خلال متابعتهم للحدث الفلكى المنتظر، الذى يتابعه الملايين حول العالم.



القراء يتابعون القمر بكاميرات هواتفهم

القراء يتابعون القمر بكاميرات هواتفهم

القراء يتابعون القمر بكاميرات هواتفهم

القراء يتابعون القمر بكاميرات هواتفهم

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