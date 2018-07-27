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الجمعة، 27 يوليه 2018 09:10 م
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شاهد.. قراء "اليوم السابع" يشاركون بصور خلال متابعتهم خسوف القمر

الجمعة، 27 يوليه 2018 08:04 م
شاهد.. قراء "اليوم السابع" يشاركون بصور خلال متابعتهم خسوف القمر القراء يتابعون خسوف القمر بكاميرات هواتفهم
كتب رامى محيى الدين
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شارك قراء "اليوم السابع" بتجاربهم مع خسوف القمر، بصور خلال متابعتهم للحدث الفلكى المنتظر، الذى يتابعه الملايين حول العالم.

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 القراء يتابعون القمر بكاميرات هواتفهم

 

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 القراء يتابعون القمر بكاميرات هواتفهم
 
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 القراء يتابعون القمر بكاميرات هواتفهم
 
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 القراء يتابعون القمر بكاميرات هواتفهم
 

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