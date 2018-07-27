شاهد فى دقيقة.. خسوف القمر الكلى الحدث الفلكى الأهم عربيا فى 2018

كتب ـ محمود راغب

بات الملايين بالوطن العربى على موعد مع الخسوف الكلى للقمر المرتقب اليوم الجمعة، وهو حدث فلكى ينتظره الملايين كونه يعد أطول خسوف كلى للقمر بمصر والوطن العربى فى القرن الـ21.

ينشر "اليوم السابع" فى السطور التالية جميع التفاصيل الخاصة بالخسوف وتوقيتات حدوثه وأماكن رؤيته فى نقاط مبسطة كما يلى:

1- الخسوف الكلى للقمر المرتقب يحدث اليوم الجمعة 27 يوليو.

2- سيكون أطول خسوف كلى للقمر بمصر والوطن العربى فى القرن الـ21.

3- يتفق مع توقيت بدر شهر ذى القعدة لعام 1439 هجريا.

4- يغطى ظل الأرض 161% تقريبا من سطح القمر.

5- يستغرق حوالى 6 ساعات و14 دقيقة تقريبا.

6- يمكن رؤيته فى كل من:

قارة أوروبا ومعظم قارة آسيا

أستراليا وقارة أفريقيا

الجزء الشرقى لأمريكا الجنوبية

المحيط الهادى والمحيط الأطلسى

والمحيط الهندى.

7- يشرق القمر على القاهرة فى تمام الساعة 6:42 دقيقة مساءً.

8- يبدأ دخوله لمنطقة شبه ظل الأرض فى 7:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

9- يكتمل إعتام قرص القمر تماماً فى القاهرة عند الساعة 9:30 مساءً.

10- تغير لونه من الرمادى إلى الوردى والأحمر النحاسى.