video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 27 يوليه 2018 09:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رويترز: وفد من قوات سوريا الديموقراطية يزور دمشق للمرة الأولى

الجمعة، 27 يوليه 2018 09:08 ص
رويترز: وفد من قوات سوريا الديموقراطية يزور دمشق للمرة الأولى سوريا
رويترز
إضافة تعليق

قال الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار إن المجلس يجرى محادثات مع مسؤولين بالحكومة السورية فى دمشق بمشاركة ممثلين لقوات سوريا الديمقراطية.

وهذه هى الزيارة الأولى التى يقوم بها مسؤولون بمجلس سوريا الديمقراطية المدعوم من الأكراد إلى دمشق.

وقال درار فى محادثة هاتفية من فيينا اليوم الجمعة إن الوفد تقوده إلهام أحمد الرئيسة التنفيذية للمجلس.

وأضاف أنه كان من المتوقع فى البداية أن تركز المحادثات على أمور مثل تقديم الخدمات لكنه قال إنه يتوقع الآن أن تتطور الأمور لما هو أوسع من ذلك.

وتابع قائلا "قد تكون لقاءات بعضها أمنى وبعضها سياسى".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لجنة الشئون العربية بالبرلمان تدين التفجيرات الإرهابية فى سوريا

الدفاع الروسية: عودة 200 فرد عسكرى من سوريا

أبو الغيط يدين هجمات داعش فى سوريا ويؤكد استمرار الحرب على بؤر الأرهاب

الأسد: الوجود العسكرى الروسى فى سوريا طويل الأمد وليس فقط لمكافحة الإرهاب

الإدعاء الفيدرالى الألمانى يتهم مواطنًا بارتكاب جرائم حرب وقتل فى سوريا

سوريا

سوريا الديمقراطية

أخبار عربية




لا تفوتك
المرور يبدأ إغلاقًا جزئيًا لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل لمدة يومين

المرور يبدأ إغلاقًا جزئيًا لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل لمدة يومين

المتهم بتهريب 180 مليون جنيه من بنك CIB: متواجد بمصر.. وأقاضى مروج الشائعات

المتهم بتهريب 180 مليون جنيه من بنك CIB: متواجد بمصر.. وأقاضى مروج الشائعات

"التعليم" تخاطب المديريات بعدم إدارج كتب المستوى الرفيع فى النظام الجديد

"التعليم" تخاطب المديريات بعدم إدارج كتب المستوى الرفيع فى النظام الجديد

معركة الديوك تتصاعد بين أنصار برهامى ويعقوب.. تعرف على التفاصيل

معركة الديوك تتصاعد بين أنصار برهامى ويعقوب.. تعرف على التفاصيل

جميع أهداف مباريات الخميس فى ملاعب العالم.. فيديو

جميع أهداف مباريات الخميس فى ملاعب العالم.. فيديو

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة