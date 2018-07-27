رويترز: وفد من قوات سوريا الديموقراطية يزور دمشق للمرة الأولى

رويترز

قال الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار إن المجلس يجرى محادثات مع مسؤولين بالحكومة السورية فى دمشق بمشاركة ممثلين لقوات سوريا الديمقراطية.

وهذه هى الزيارة الأولى التى يقوم بها مسؤولون بمجلس سوريا الديمقراطية المدعوم من الأكراد إلى دمشق.

وقال درار فى محادثة هاتفية من فيينا اليوم الجمعة إن الوفد تقوده إلهام أحمد الرئيسة التنفيذية للمجلس.

وأضاف أنه كان من المتوقع فى البداية أن تركز المحادثات على أمور مثل تقديم الخدمات لكنه قال إنه يتوقع الآن أن تتطور الأمور لما هو أوسع من ذلك.

وتابع قائلا "قد تكون لقاءات بعضها أمنى وبعضها سياسى".