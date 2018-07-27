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دار الإفتاء تعلن بعض الأدعية المناسبة لظاهرة خسوف القمر

الجمعة، 27 يوليه 2018 06:19 م
دار الإفتاء تعلن بعض الأدعية المناسبة لظاهرة خسوف القمر خسوف القمر - أرشيفية
كتب لؤى على
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الملايين بمصر والوطن العربى على موعد اليوم الجمعة 27 يوليو الجارى مع خسوف القمر الكلى، الذى سيتفق وسطه مع توقيت بدر شهر ذى القعدة لعام 1439 هجريا، ويغطى ظل الأرض 161% تقريبا من سطح القمر، ويعتبر هذا الأطول بمصر والوطن العربى فى القرن الواحد والعشرين.

 

وسوف يستغرق خسوف القمر الكلى فى جميع مراحله منذ بدايته وحتى نهايته "شبه ظلى - جزئى - كلى - شبه ظلى" مدة قدرها 6 ساعات و14 دقيقة تقريبا، ويستغرق الخسوف منذ بداية الخسوف الجزئى الأول حتى نهاية الخسوف الجزئى الثانى "جزئى - كلى - جزئى" مدة قدرها ساعتين و12 دقيقة.

 

كما يستغرق خسوف القمر الكلى منذ بدايته حتى نهايته ساعة و43 دقيقة، وسيرى فى مصر والوطن العربى.

 

وقالت دار الإفتاء المصرية، أن صلاة كسوف الشمس وصلاة خسوف القمر سنة مؤكدة تصلى ركعتين جماعة أو فرادى، فى كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجدتان، ثم يخطب بعدها الإمام ويحث على التوبة وفعل الخيرات من دعاء وذكر وصدقات.

 

وليس للخسوف أو الكسوف أدعية ثابتة لكنه ورد بعض الادعية فى الاثر منها: الحمد لله حمداً دائمًا طاهراً طيباً مباركاً فيه.. ملء السماوات وملء الأرض.. وملء ما بينهما.. وملء ما شئت من شيء بعد.. أحق ما قال العبد.. وكُلُنا لَكَ عبد.

 الحمد لله كما ينبغى لجلال وجهك ولعظيم سلطانك.. سبحانهُ ما أعظم شأنه. اللهم صل على سيدنا مُحمد.. النبى الأمي.. الطاهر الذكي.. الذى قال فيه العظيم.. وإنك لعلى خُلق عظيم.. وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدارهِ العظيم. اللهم ارزقنا شفاعته.. وأوردنا حوضه.. ولا تحرمنا زيارة مسجده.. واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأُ بعدها أبدا.... اللهم اجزهِ عنا يا ربنا خير ما جزيت به نبياً عن قومه.. ورسولاً عن رسالتهِ.

 اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينهُ حتى تُدخلنا مُدخله.. واحشرنا تحت لوائهِ.. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة كافة . اللهم إنا نستغفرُكَ ونتوب إليك.. توبة عبد ظالمِ لنفسهِ لا يملك لنفسهِ ضراً ولا نفعا.. ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورا. اللهم اهدنا فيمن هديت.. وعافنا فيمن عافيت.. وتولنا فيمن توليت.. وبارك لنا فيما أعطيت.. وقنا واصرف عنا شر ما قضيت.. نستغفرُكَ ونتوب إليك.. فلولا أنت ما تبنا إليك.

 اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا عملاً صالحاً يقربنا إليك. اللهم إنا نستهدى بك فاهدنا.. ونستعين بكَ فأعنّا.. ونستعيذ بكَ فأعذنا.. ونتوكل عليك فاكفنا. اللهم أكفنا همّ الدنيا والآخرة. اللهم رب النبى مُحمد (صلى الله عليه وسلم).. اغفر لنا ذنوبنا.. وأذهب غيظ قلوبنا.. وأجرنا من مُضلات الفتن ما أحييتنا.


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