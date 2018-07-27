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الجمعة، 27 يوليه 2018 01:35 م
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حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى الغربية

الجمعة، 27 يوليه 2018 01:07 م
حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى الغربية جانب من الحملة
الغربية - أحمد زيادة
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شنت قوات أمن الغربية حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك هندسة الرى ببسيون، أسفرت عن تنفيذ 10 قرارات إزالة على بحر نشرت البر الأيمن بقرية شبراطو.

جاءت الحملة فى إطار حرص الدولة على الحفاظ على أملاك الدولة وبناء على تعليمات محافظ الغربية وتحت إشراف رئيس  مركز ومدينة بسيون والنائب إبراهيم شامة، وبحضور اللواء طارق العباسى مساعد مدير أمن الغربية، والعميد محمود كشك مأمور مركز شرطة بسيون، والمقدم  محمد عيسوى رئيس مباحث المركز مركز شرطة بسيون وقوات التأمين المرافقة من قوات أمن الغربية.

 


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