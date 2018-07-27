حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى الغربية

الغربية - أحمد زيادة

شنت قوات أمن الغربية حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك هندسة الرى ببسيون، أسفرت عن تنفيذ 10 قرارات إزالة على بحر نشرت البر الأيمن بقرية شبراطو.