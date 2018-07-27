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الجمعة، 27 يوليه 2018 03:51 م
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"حماس" تدين اقتحام الأقصى وتدعو لانتفاضة فى وجه الاحتلال الإسرائيلى

الجمعة، 27 يوليه 2018 03:31 م
"حماس" تدين اقتحام الأقصى وتدعو لانتفاضة فى وجه الاحتلال الإسرائيلى المتحدث الرسمى باسم حركة حماس فوزى برهوم
كتب : أحمد جمعة
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أدانت حركة حماس اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى ساحات المسجد الأقصى والاعتداء على جموع  المصلين.

وقال المتحدث الرسمى باسم حركة حماس، فوزى برهوم، أن  ما جرى إرهاب دولة منظم وخطير يمس وجود وإسلامية وعروبة المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثانى المسجدين وثالث الحرمين، ويعكس أيضا عنصرية حكومة الاحتلال الإسرائيلى وتطرفها، وحجم  الظلم الكبير الواقع على الشعب الفلسطينى ومقدساته.

وأضاف برهوم، ما كان ذلك ليحصل لولا الصمت الإقليمى والدولي على جرائم الاحتلال والقرارات الأمريكية الجائرة والداعمة لقيام الدولة اليهودية العنصرية المتطرفة الأخطر ليس على فلسطين فحسب، بل على المنطقة برمتها.

ودعا المتحدث باسم حركة حماس أهالى القدس والضفة والداخل المحتل وفى كل فلسطين إلى مواجهة الاحتلال والانتفاض فى وجهه بكل قوة، والقيام بالواجب الوطنى فى الدفاع عن أرضهم ومقدساتهم، كما دعت حماس العرب والمسلمين كافة، وأحرار العالم إلى التحرّك الشعبى والرسمى السريع والعاجل  لإنقاذ المسجد الأقصى وحمايته من التهويد والتدنيس وتعزيز صمود أهالى القدس والوقوف إلى جانبهم.

وطالبت حركة حماس منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية ورابطة العالم الإسلامي وكلّ الجمعيات والهيئات المعنيّة بالقيام  بمسؤوليّاتها تجاه ما يجري في المسجد الأقصى، والعمل على ثبيت أهل فلسطين والقدس في مسيرة الدفاع عن المسجد الأقصى.


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