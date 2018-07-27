video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 27 يوليه 2018 11:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس صاحب شركة استولى على 6 ملايين جنيه من مواطنين بحجة توظيفها بالدقهلية

الجمعة، 27 يوليه 2018 10:33 ص
حبس صاحب شركة استولى على 6 ملايين جنيه من مواطنين بحجة توظيفها بالدقهلية اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية
دمياط - عبده عبد البارى
إضافة تعليق
قررت نيابة مركز طلخا بمحافظة الدقهلية حبس صاحب شركة استيراد وتصدير 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم لاستثمارها فى شراء أراضى ووحدات سكنية بنحو 6 ملايين جنيه.
 
تقدم عدد من المواطنين ببلاغات يتهمون فيها "أحمد.ع.ا" صاحب شركة مقاولات واستثمار عقارى بالنصب والاحتيال، لإيهامهم باستثمار أموالهم ومدخراتهم فى شراء وبيع أراضى ووحدات سكنية، إلا أنه لم يسدد لهم الأرباح المتفق عليها.
 
وحررت دعاء عبد ربه فى بلاغ ضد المذكور لقيامه بالامتناع عن سداد مستحقاتها منذ 3 سنوات، واعترف المتهم بالحصول منها على مبالغ مالية كبيرة لتشغيلها، إلا أنه توقف عن السداد لعدم قدرته على الدفع.
 
كما حرر حامد الطنطاوى بلاغا ضد المذكور لقيامه بالحصول منه على 3.5 مليون جنيه مقابل شراء قطعة أرض أمام نقطة شرطة سماد طلخا، وتبين أنه قام ببيعها لآخرين.
 
وبمواجهة المتهم أقر بأنه صاحب مكتب مقاولات واستثمار عقارى، وأن تلك المبالغ أرسلت له بقصد استثمارها لأصحابها، وقيد المحضر برقم 7035 إدارى مركز طلخا لسنة 2018، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط عاطلين حرقا زميلهما بـ"مية نار" بسبب خلافات على تجارة المخدرات بالدقهلية

محافظة دمياط

أخبار المحافظات

أخبار مصر

أخبار الحوادث

قضايا نصب




لا تفوتك
المرور يبدأ إغلاقًا جزئيًا لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل لمدة يومين

المرور يبدأ إغلاقًا جزئيًا لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل لمدة يومين

المتهم بتهريب 180 مليون جنيه من بنك CIB: متواجد بمصر.. وأقاضى مروج الشائعات

المتهم بتهريب 180 مليون جنيه من بنك CIB: متواجد بمصر.. وأقاضى مروج الشائعات

"التعليم" تخاطب المديريات بعدم إدارج كتب المستوى الرفيع فى النظام الجديد

"التعليم" تخاطب المديريات بعدم إدارج كتب المستوى الرفيع فى النظام الجديد

معركة الديوك تتصاعد بين أنصار برهامى ويعقوب.. تعرف على التفاصيل

معركة الديوك تتصاعد بين أنصار برهامى ويعقوب.. تعرف على التفاصيل

جميع أهداف مباريات الخميس فى ملاعب العالم.. فيديو

جميع أهداف مباريات الخميس فى ملاعب العالم.. فيديو

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة