حبس صاحب شركة استولى على 6 ملايين جنيه من مواطنين بحجة توظيفها بالدقهلية

قررت نيابة مركز طلخا بمحافظة الدقهلية حبس صاحب شركة استيراد وتصدير 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم لاستثمارها فى شراء أراضى ووحدات سكنية بنحو 6 ملايين جنيه.

تقدم عدد من المواطنين ببلاغات يتهمون فيها "أحمد.ع.ا" صاحب شركة مقاولات واستثمار عقارى بالنصب والاحتيال، لإيهامهم باستثمار أموالهم ومدخراتهم فى شراء وبيع أراضى ووحدات سكنية، إلا أنه لم يسدد لهم الأرباح المتفق عليها.

وحررت دعاء عبد ربه فى بلاغ ضد المذكور لقيامه بالامتناع عن سداد مستحقاتها منذ 3 سنوات، واعترف المتهم بالحصول منها على مبالغ مالية كبيرة لتشغيلها، إلا أنه توقف عن السداد لعدم قدرته على الدفع.

كما حرر حامد الطنطاوى بلاغا ضد المذكور لقيامه بالحصول منه على 3.5 مليون جنيه مقابل شراء قطعة أرض أمام نقطة شرطة سماد طلخا، وتبين أنه قام ببيعها لآخرين.