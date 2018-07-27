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ترامب يشكر زعيم كوريا الشمالية بعد إعادة رفات الجنود الأمريكان لموطنهم

الجمعة، 27 يوليه 2018 06:52 ص
ترامب يشكر زعيم كوريا الشمالية بعد إعادة رفات الجنود الأمريكان لموطنهم ترامب وكيم يونج
كتب محمد تهامى زكى
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أعرب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن شكره لنظيره الكورى الشمالى كيم يونج، بعد إعادة كوريا الشمالية لرفات الجنود الأمريكان.

 

وكتب ترامب عبر حسابه على تويتر: "بقايا الجنود الأمريكان سيغادرون كوريا الشمالية ويتجهون إلى الولايات المتحدة بعد سنوات عديدة، ستكون هذه لحظة عظيمة للكثير من العائلات، شكرا لك (كيم يونج أون)".

 

ترامب عبر تويتر
ترامب عبر تويتر

 

وأعلن البيت الأبيض، أمس الخميس، إن كوريا الشمالية نقلت إلى الولايات المتحدة رفات عدد من الجنود الذين قتلوا فى الحرب الكورية، وتم نقلها بالفعل فجر يوم الجمعة.

 

وكانت إعادة رفات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا فى الحرب الكورية بين عامى 1950 و1953 واحدة من المسائل التى تم الاتفاق عليها خلال قمة غير مسبوقة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون فى سنغافورة يوم 12 يونيو.

 

 

 

 


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