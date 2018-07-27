video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 27 يوليه 2018 12:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 2558 مخالفة متنوعة فى حملة مرورية مكبرة بالبحيرة

الجمعة، 27 يوليه 2018 10:56 ص
تحرير 2558 مخالفة متنوعة فى حملة مرورية مكبرة بالبحيرة حملة مرور - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة
إضافة تعليق
شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، اليوم، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.
 
أسفرت تلك الحملة عن ضبط 3689 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس كما تم ضبط " على .س.د"  ومقيم قنا، مطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى قضية جنايات قسم غرب النوبارية " شروع فى سرقة" والمحكوم عليه غيابياً بالسجن المؤبد.
 
كما تم تحرير 2558  مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه في الصلاحية الفنية.

كما تم ضبط 3 عاطلين لتكوينهم تشكيلا عصابيا للإتجار فى المخدرات بمركز أدكو الساحلى.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة إدكو مفادها قيام كل من "ا .ا.م. 20 سنة عاطل" و"م .م.م. 32 سنة عاطل ومقيم الإسكندرية و "ه .ج.ع.20 سنة  عاطل ومقيم  المحمودية بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما يتزعمه الأول تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة  متخذين من مدينة إدكو مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات، قامت عدة مأموريات استهدفت المتهمين المذكورين بأماكن ترددهم أسفرت عن ضبطهم حال مزاولتهم نشاطهم الإجرامي بمدينة إدكو وبحوزتهم 16 قطعة  لمخدر الحشيش تزن حوالى 200 جرام و 500 .

كما أسفرت حملة لإزالة الإشغالات برئاسة اللواء جمال الرشيدى نائب مدير الأمن، عن رفع وإزالة 354 إشغال طريق ثابت ومتحرك، عشة خشب وبوص ومشمع لبيع الفاكهة وأكشاك مخالفة ورفع الإشغالات من الشوارع.

وأسفرت حملة شنتها مباحث التموين عن ضبط "و .ح.ع.43 سنة" صاحب محطة وقود لتموين السيارات بمركز كفر الدوار لقيامه بإدارة المحطه بدون الحصول على التراخيص اللازمه من الجهات المختصه وضبط بحوزته 3000 لتر سولار، وضبط "را.ع.ا.39 سنة" صاحبة مخبز بلدى بمركز إيتاى البارود لقيامها بتجميع كميات من الدقيق البلدى المدعم وضُبط بحوزتها كمية 750 كيلو دقيق بلدى .

كما أسفرت الحملة عن ضبط "ح.ا.ش. 42 سنة" صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية بمدينة بدر لقيامه بتجميع أسمدة زراعية مدعمة وضبط بحوزته طن أسمدة زراعية، وضبط  "ب .ك.س. 44 سنة" صاحب مركز توزيع مواد غذائية بدون ترخيص كائن بالطريق الزراعى السريع بجوار وعرضه للبيع رقائق بطاطس مجهولة المصدر وبدون فواتير دالة على مصدرها حيث تم ضبط 22000 كيس.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط عاطلين لاتهامهما بسرقة المواطنين بالإكراه فى البحيرة

البحيرة

اخبار البحيرة

اخبار مصر

المحافظات

قتل

كفر الدوار

اخبار الحوادث




لا تفوتك
المرور يبدأ إغلاقًا جزئيًا لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل لمدة يومين

المرور يبدأ إغلاقًا جزئيًا لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل لمدة يومين

المتهم بتهريب 180 مليون جنيه من بنك CIB: متواجد بمصر.. وأقاضى مروج الشائعات

المتهم بتهريب 180 مليون جنيه من بنك CIB: متواجد بمصر.. وأقاضى مروج الشائعات

"التعليم" تخاطب المديريات بعدم إدارج كتب المستوى الرفيع فى النظام الجديد

"التعليم" تخاطب المديريات بعدم إدارج كتب المستوى الرفيع فى النظام الجديد

معركة الديوك تتصاعد بين أنصار برهامى ويعقوب.. تعرف على التفاصيل

معركة الديوك تتصاعد بين أنصار برهامى ويعقوب.. تعرف على التفاصيل

جميع أهداف مباريات الخميس فى ملاعب العالم.. فيديو

جميع أهداف مباريات الخميس فى ملاعب العالم.. فيديو

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة