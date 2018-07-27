تحرير 2558 مخالفة متنوعة فى حملة مرورية مكبرة بالبحيرة

كما تم ضبط 3 عاطلين لتكوينهم تشكيلا عصابيا للإتجار فى المخدرات بمركز أدكو الساحلى.
وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة إدكو مفادها قيام كل من "ا .ا.م. 20 سنة عاطل" و"م .م.م. 32 سنة عاطل ومقيم الإسكندرية و "ه .ج.ع.20 سنة عاطل ومقيم المحمودية بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما يتزعمه الأول تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من مدينة إدكو مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات، قامت عدة مأموريات استهدفت المتهمين المذكورين بأماكن ترددهم أسفرت عن ضبطهم حال مزاولتهم نشاطهم الإجرامي بمدينة إدكو وبحوزتهم 16 قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 200 جرام و 500 .
كما أسفرت حملة لإزالة الإشغالات برئاسة اللواء جمال الرشيدى نائب مدير الأمن، عن رفع وإزالة 354 إشغال طريق ثابت ومتحرك، عشة خشب وبوص ومشمع لبيع الفاكهة وأكشاك مخالفة ورفع الإشغالات من الشوارع.
وأسفرت حملة شنتها مباحث التموين عن ضبط "و .ح.ع.43 سنة" صاحب محطة وقود لتموين السيارات بمركز كفر الدوار لقيامه بإدارة المحطه بدون الحصول على التراخيص اللازمه من الجهات المختصه وضبط بحوزته 3000 لتر سولار، وضبط "را.ع.ا.39 سنة" صاحبة مخبز بلدى بمركز إيتاى البارود لقيامها بتجميع كميات من الدقيق البلدى المدعم وضُبط بحوزتها كمية 750 كيلو دقيق بلدى .
كما أسفرت الحملة عن ضبط "ح.ا.ش. 42 سنة" صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية بمدينة بدر لقيامه بتجميع أسمدة زراعية مدعمة وضبط بحوزته طن أسمدة زراعية، وضبط "ب .ك.س. 44 سنة" صاحب مركز توزيع مواد غذائية بدون ترخيص كائن بالطريق الزراعى السريع بجوار وعرضه للبيع رقائق بطاطس مجهولة المصدر وبدون فواتير دالة على مصدرها حيث تم ضبط 22000 كيس.
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