تحرير 2558 مخالفة متنوعة فى حملة مرورية مكبرة بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، اليوم، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.

أسفرت تلك الحملة عن ضبط 3689 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس كما تم ضبط " على .س.د" ومقيم قنا، مطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى قضية جنايات قسم غرب النوبارية " شروع فى سرقة" والمحكوم عليه غيابياً بالسجن المؤبد.

كما تم تحرير 2558 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه في الصلاحية الفنية.