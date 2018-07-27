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الجمعة، 27 يوليه 2018 06:07 م
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تحرير 1265 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الجمعة، 27 يوليه 2018 04:55 م
تحرير 1265 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرور - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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 شنت  مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية  ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة  المرور والعميد رضا فوزى وكيل إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1265 مخالفة مرورية متنوعة و شملت436 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و57 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و46 مخالفة انتظار خاطئ وحجز13 سيارة و136 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو57  مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة  وسحب 36 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 31  رخصة لمخالفة البيئة و 102 مخالفة  تجاوز سرعة "رادار" وسحب 35 رخصة لمخالفة خط السير و44 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و20 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 9 رخص للسير يسار الطريق.

وتمكنت الحملة من ضبط وحجز 52 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 8 مخالفات لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق  و12 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و41 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على  5 سيارات متروكة و35 مخالفة إزالة فاميه وتحرير17 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و23 مخالفة مواقف عشوائية و30 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير20 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

 


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