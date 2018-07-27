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الجمعة، 27 يوليه 2018 12:57 ص
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انهيار جزئى بعمارة بكفر العرب فى السويس

الجمعة، 27 يوليه 2018 12:02 ص
انهيار جزئى بعمارة بكفر العرب فى السويس إنهيار جزء من منزل - أرشيفية
السويس - سيد نون
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وقع انهيار جزئى بعمارة سكنية بمنطقة كفر العرب بشارع هلال بحى الأربعين بمحافظة السويس مما أدى إلى هروب الأهالى من المنزل. 

واكد محافظ السويس اللواء أحمد حامد، انه لا يوجد اصابات من السكان بسبب انهيار اجزاء من المنزل ويتم حاليا التحقيق. 

وقال خالد فهيم، رئيس مجلس إدارة الكشافة البحرية ان الجمعية استضافت الاسر المتضررة من انهيار المنزل حتى يقوموا بتدبير منزل اخر. 

وأضاف فهيم، ان الجمعية وفرت كافة الغرف والامكانيات لاقامة الاسر داخل مقر الكشافة بكورنيش السويس. 
 
 

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