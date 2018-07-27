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انخفاض الذهب 4 جنيهات.. وعيار 21 بـ 613 جنيها فى أدنى سعر بـ 2018

الجمعة، 27 يوليه 2018 01:22 م
انخفاض الذهب 4 جنيهات.. وعيار 21 بـ 613 جنيها فى أدنى سعر بـ 2018 الذهب - صورة ارشيفية
كتب - إسلام سعيد
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تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بقيمة 4 جنيهات ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا وتداولات فى مصر 613 جنيها فى التعاملات الصباحية حتى الآن، فى أدنى سعر فى 2018.

 

وأصبحت أسعار الذهب كالتالى:

 

عيار 18 : 540 جنيه

 

عيار 21 : 613 جنيها

 

عيار 24 : 721 جنيها

 

الجنيه الذهب : 5084 جنيها

 

السعر العالمي : 1219 دولارا

 

وقال شريف فايق عضو شعبة المعادن الثمينة، إن عودة أوقية الذهب للانخفاض مرة أخرى أدى إلى تراجع الذهب فى مصر مسجلا أدنى مستوى له حتى الآن منذ 2018 ليتراوح سعره ما بين 612 أو 613 جنيها فى أسواق الصاغى

أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب ويوجد مؤثر أخر عليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرى سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية أو لدى تجار العملة أو ما يسمى بالسوق السوداء.

أسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى ربما تشهد بعض التفاوت من محافظة إلى أخرى فى فروق أسعار المصنعية، والتى تختلف من جواهرجى إلى أخر لكن سعر الجرام نفسه لا يتغير بين كافة محافظات القطر المصرى.

 

 

 

 

 

 


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