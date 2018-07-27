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الجمعة، 27 يوليه 2018 05:29 ص
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اليوم.. قطع الكهرباء عن قرى منيا القمح بالشرقية لتنظيف مهمات المحطة

الجمعة، 27 يوليه 2018 05:03 ص
اليوم.. قطع الكهرباء عن قرى منيا القمح بالشرقية لتنظيف مهمات المحطة انقطاع الكهرباء - ارشيفية
الشرقية – إيمان مهنى
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أعلنت شركة القناة لتوزيع الكهرباء قطاع جنوب الشرقية، عن فصل التيار الكهربائى عن محطة محولات منيا القمح القديمة اليوم الجمعة، من الساعة 6 صباحًا حتى الـ8 صباحًا، وذلك لأعمال النظافة الشاملة .

 

وأكدت الشركة، أن ذلك سيترتب عليه فصل التيار الكهربائى عن إدارة كهرباء غرب منيا القمح وانقطاع التيار عن لوحة كهرباء وابور النور والقرى التى يتم تغذيتها منها "كوم حلين - كفر الصعيدي- العقدة"، لوحة كهرباء السنترال والقرى التى يتم تغذيتها منها "منطقة الشيخ جودة - السنترال- عزيز إباظة- بيع المصنوعات - أبو العلا - الشرطة بمدينة منيا القمح"، لوحة كهرباء الخرس والقرى التى يتم تغذيتها منها "المحمدية – القبة – ملامس - بندف - التلين – الربعماية - كفر الدير"، لوحة كهرباء الجديدة القرى التى يتم تغذيتها منها "الجديدة – القراقرة – المعالى – المساعدة - ميت بشار".

 

 

 

 

 

 


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غدا .. قطع الكهرباء عن قرى منيا القمح بالشرقية لتنظيف مهمات المحطة

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