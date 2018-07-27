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الجمعة، 27 يوليه 2018 12:17 ص
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الكويت وأستراليا تبحثان تعزيز التعاون فى مجال الاستزراع السمكي

الجمعة، 27 يوليه 2018 12:02 ص
الكويت وأستراليا تبحثان تعزيز التعاون فى مجال الاستزراع السمكي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
(أ ش أ)
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بحث معهد الكويت للأبحاث العلمية مع السفارة الأسترالية لدى الكويت، تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال تطوير الاستزراع السمكى للأنواع الجديدة الأسترالية.  

وذكر بيان صادر عن المعهد، أن السفير الأسترالى لدى الكويت جوناثان جيلبرت زار المعهد؛ حيث استمع إلى شرح تفصيلى من الدكتور شاكر الهزيم مدير مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية، عن جهود المعهد فى مواجهة التحديات فى مجال إعادة تأهيل الشعب المرجانية.

وأضاف أن الباحثة أمانى الياقوت من المركز ذاته استعرضت أيضا أثناء الزيارة برنامج الزراعة المائية والمشروعات البحثية التى يقوم بها المعهد لمواجهة التحديات التى تواجهها الكويت فى تناقص المخزون السمكي، والحلول التى يضعها المعهد لزيادته.

وأشار البيان إلى أن السفير الأسترالى والوفد المرافق له، قاموا بجولة فى منشآت الدائرة ليتعرفوا على المستعمرات الصناعية التى تم تطويرها فى المعهد واستخدامها فى بعض شواطئ الكويت، بالإضافة لأهم وأحدث المعدات التى يتم الاعتماد عليها خلال إجراء الدراسات للشعب المرجانية.

 


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