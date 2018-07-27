القبض على شخص انتحل صفة مفتش أغذية بغرض النصب فى شرم الشيخ

جنوب سيناء – فايزة مرسال

تمكنت ضباط مباحث قسم أول شرم الشيخ، من القبض على شخص انتحل صفة مفتش أغذية صحة بمكتب الصحة بشرم الشيخ، وقام بالمرور على 4 مطاعم ومحال بمدينة شرم الشيخ وادعى أن لديه مخالفات، وشك أصحاب المحال فيه وتم إبلاغ مباحث قسم أول شرم الشيخ وتم القبض عليه وإحالته إلى النيابة العامة.

تلقى العميد أحمد عبدالعزيز مأمور قسم أول شرم الشيخ، من صاحب مطعم بحى النور بشرم الشيخ يفيد أن أحد الأشخاص يدعي أنه مفتش صحة ومفتش أغذية بمكتب صحة شرم الشيخ، وأدعى أن لديه بالمطعم العديد من المخالفات مخالفا للحقيقة، فأمر بمجاراته حتى وصول ضباط المباحث والقبض عليه.

وعلى الفور قام الرائد تركى عبدالحكيم والنقيب مصطفى جمال ضباط مباحث قسم أول شرم الشيخ، بالقبض على المتهم ويدعى " بسام.ع.ع " 26 سنة.

وبمواجهته حاول الإنكار ولكن أصحاب المحلات تقدموا ضده بالعديد من البلاغات، وبإجراء التحريات تبين أن المتهم علية 4 قضايا، 3 مخدرات وواحدة نصب.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 6686 جنح قسم اول شرم الشيخ وجار العرض على النيابة لاتخاذ اللازم قانونا.